立委賴士葆被冒名行騙 痛批臉書24小時下架「嚨係假」

臉書詐騙廣告氾濫，名人被冒名不勝枚舉，連立委也受害。立委賴士葆今日財委會上質詢時痛批，他在7月1日發行在臉書被冒名，上午10時50分檢舉，但臉書卻遲遲等到7月3日的晚上10時50分才下架，等於超過48小時還沒下架，他痛批：「24小時下架是嚨係假！」

立法院財委會今日邀請中央銀行總裁楊金龍就「數位貨幣發行之規劃與貨幣之數位轉型」、金管會主委彭金隆、數發部官員就「創造金融科技創新發展空間與扶植金融科技業」進行專題報告。