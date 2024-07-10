立委賴士葆被冒名行騙 痛批臉書24小時下架「嚨係假」
臉書詐騙廣告氾濫，名人被冒名不勝枚舉，連立委也受害。立委賴士葆今日財委會上質詢時痛批，他在7月1日發行在臉書被冒名，上午10時50分檢舉，但臉書卻遲遲等到7月3日的晚上10時50分才下架，等於超過48小時還沒下架，他痛批：「24小時下架是嚨係假！」
立法院財委會今日邀請中央銀行總裁楊金龍就「數位貨幣發行之規劃與貨幣之數位轉型」、金管會主委彭金隆、數發部官員就「創造金融科技創新發展空間與扶植金融科技業」進行專題報告。
賴士葆質詢時以他被詐騙集團冒名行騙，向數發部提問。數發部政次林宜敬答詢時表示，已再三向臉書要求廣告下架時間要縮短，而24小時下架，是臉書對外宣稱，並非數發部對外保證一定能在24小時下架，但現在數發部已經另設置「公眾人物打詐專用郵箱」，倘若有名人受害要縮短檢舉、下架時間，希望能透過該郵箱提出更多幫助。
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