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與鄰居爭執 男在騎樓罵「瘋子」 法官判無罪理由曝

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市葉姓男子裝潢店面，雇工鋪設騎樓地磚時，與林姓鄰居因是否越界發生口角。葉男對林說「你這個瘋子」，被控公然侮辱罪。基隆地方法院法官審理後，指公然侮辱罪並非「髒話罪」，葉男言詞不雅冒犯林男，但不足以損及林男社會名譽，判決無罪。全案可上訴。

判決指出，葉男去年9月10日上午9點多在騎樓施作舖設水泥地磚時，因地磚是否越界問題，與林姓鄰居發生爭執。葉男對著林男用閩南語說，「你瘋子啦！你就不懂啦，你這個瘋子！」林男控告葉男涉嫌公然侮辱罪。基隆地檢署檢察官偵查後，認定葉男在不特定人得共見共聞的公共場所罵人，起訴葉男。

葉男在檢方偵查時辯稱，那些罵人的話並非針對林男，而是對在一旁施工的水泥師傅說的。基隆地院法官開庭勘驗影片後，葉男改稱有對林男說出謾罵言詞，但否認有公然侮辱犯行，因為那句話是他的口頭禪，這是言論自由，並沒有公然侮辱的意思。

法官查出，本案起因於葉男與林男間有地磚越界糾紛，葉男委請水泥師傅裝潢店面時，順便將葉認為林男所有越界部分地磚切除。林男認為地磚是否有越界尚待釐清，拿出手機錄影蒐證並報警。

員警到場後，葉男與林男發生爭執，葉男對林男脫口而出「你瘋子啦！你就不懂啦，你這個瘋子！」等言詞，法官認為顯然是對與林男發生爭執，內心不滿的純粹情緒用語，縱讓林男感到有所不悅，仍難認屬侮辱言詞。

法官說，葉男言語攻擊時間短暫，並非反覆謾罵，冒犯及影響程度輕微，並未逾越一般人可合理忍受範圍。葉男言詞依一般社會通念及日常語意，固有不雅或冒犯意味，但也無涉林男在社會結構中平等主體地位、自我認同、人格尊嚴，不足以損及林男社會名譽或名譽人格，諭知葉男無罪。

基隆市葉姓男子在騎樓罵林姓鄰居「你這個瘋子」等話，被控公然侮辱罪。基隆地方法院法官審理後，認為葉男言詞冒犯林男，但不足以損及林男社會名譽，判決無罪。全案可上訴。記者邱瑞杰／攝影
基隆市葉姓男子在騎樓罵林姓鄰居「你這個瘋子」等話，被控公然侮辱罪。基隆地方法院法官審理後，認為葉男言詞冒犯林男，但不足以損及林男社會名譽，判決無罪。全案可上訴。記者邱瑞杰／攝影

公然侮辱 基隆 鄰居

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