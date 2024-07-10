賴士葆撞傷行人 律師建議高齡駕駛換照降低年齡
國民黨立委賴士葆昨晚駕車撞傷兩名走在斑馬線上的行人，他今天上午道歉，指天色昏暗及A柱死角，不慎撞傷人，會負起全責。賴士葆今年73歲，民眾也關注高齡駕駛問題。律師林智群表示，國外以70歲實施駕照換照的管理標準，台灣則是75歲，建議可以考慮降低年齡。
賴士葆駕車撞到行人，引起熱議。林智群在臉書表示，年紀過70歲，注意力跟反應都下降，避免開車比較好，日本、英國都是以70歲做管理標準，台灣現在是75歲以上才做換照管制，可以考慮降低年齡。
不少網友湧入賴士葆的臉書留言，「行經路口有斑馬線就該減速，注意行人、路況，會推給A住，表示根本沒在注意」、「只要確實的轉頭擺動看一下，就可以避免的事情」、「休旅車的A柱及後照鏡體積龐大，很容易擋到視線，這點真的要小心了」、「請個司機吧！你不適合再開車了」、「不要推給A柱」、「勇於認錯」、「勇於面對，承認自己所犯的錯誤，就是知恥」。
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