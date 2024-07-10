快訊

騎電動自行車不算有運動？國外研究推翻過往認知

唯一民調海放川普的人！「她」55％好感度遠超拜登 掀重出江湖呼聲

籃球／陳建州曬合照暗示回歸PLG？林書豪發文只留4字

賴士葆撞傷行人 律師建議高齡駕駛換照降低年齡

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

國民黨立委賴士葆昨晚駕車撞傷兩名走在斑馬線上的行人，他今天上午道歉，指天色昏暗及A柱死角，不慎撞傷人，會負起全責。賴士葆今年73歲，民眾也關注高齡駕駛問題。律師林智群表示，國外以70歲實施駕照換照的管理標準，台灣則是75歲，建議可以考慮降低年齡。

賴士葆駕車撞到行人，引起熱議。林智群在臉書表示，年紀過70歲，注意力跟反應都下降，避免開車比較好，日本、英國都是以70歲做管理標準，台灣現在是75歲以上才做換照管制，可以考慮降低年齡。

不少網友湧入賴士葆的臉書留言，「行經路口有斑馬線就該減速，注意行人、路況，會推給A住，表示根本沒在注意」、「只要確實的轉頭擺動看一下，就可以避免的事情」、「休旅車的A柱及後照鏡體積龐大，很容易擋到視線，這點真的要小心了」、「請個司機吧！你不適合再開車了」、「不要推給A柱」、「勇於認錯」、「勇於面對，承認自己所犯的錯誤，就是知恥」。

國民黨立委賴士葆。聯合報系資料照
國民黨立委賴士葆。聯合報系資料照

A柱 行人 賴士葆

延伸閱讀

撞傷兩位行人 賴士葆發表道歉聲明：深感歉意

影／立委賴士葆駕車斑馬線撞傷2女 趕至醫院道歉：不是故意的

傳李逸洋接駐日代表 賴士葆：明顯是賴清德欽點

賴士葆：謝國樑保護基隆市產 林右昌差點送給財團

相關新聞

賴士葆撞傷行人 律師建議高齡駕駛換照降低年齡

國民黨立委賴士葆昨晚駕車撞傷兩名走在斑馬線上的行人，他今天上午道歉，指天色昏暗及A柱死角，不慎撞傷人，會負起全責。賴士葆...

與鄰居爭執 男在騎樓罵「瘋子」 法官判無罪理由曝

基隆市葉姓男子裝潢店面，雇工鋪設騎樓地磚時，與林姓鄰居因是否越界發生口角。葉男對林說「你這個瘋子」，被控公然侮辱罪。基隆...

4度洩密大陸 海軍新訓中心上士起訴

海軍某新訓中心上士陳毅閔因積欠債務，二○二二年至二○二三年間，涉嫌四度將國防上祕密資料傳給為大陸地區蒐集情報的不明人士，...

國家電影及視聽文化中心前資訊室主任 偽造印章簽約判2月

由文化部監管的行政法人國家電影及視聽文化中心林姓前資訊室主任，2022年10月間，因便宜行事，擅自偽刻機關和時任董事長藍...

男砸2800萬買結構商品後悔 罵富邦「缺德」索220萬敗訴

台中市許姓男子去年9月間前往富邦銀行辦理美金定存，該分行鄒姓女理專推銷許購買美金固定配息的結構型商品，許砸美金86萬元（...

台南玉井佛堂縱火奪7命 凶手稱犯案不會後悔：希望審判長判我死刑

男子曾文彥約4年前在台南市玉井區真理佛堂縱火，造成7死悲劇，台南高分院今上午更二審開庭審理，經法院委託中央警察大學專家補...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。