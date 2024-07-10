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立院聲請2大法官迴避 遭駁回

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

民進黨立法院黨團、行政院、總統、監察院認為立法院職權行使法、刑法藐視國會罪擴權，聲請法規範憲法審查及暫時處分，憲法法庭今天下午就暫時處分行準備程序。四聲請機關共十二人在卅分鐘內陳述意見，相關機關立法院的卅分鐘則由國民黨立委吳宗憲、翁曉玲與民眾黨立委黃國昌上陣。賴清德總統具狀指情事急迫，無其他手段可防免。

立法院日前聲請對釋字五八五號解釋（真調會條例案）提出部分不同意意見書的大法官許宗力，及曾任政務委員的許志雄迴避。憲法法庭認為立法院未提出充分事證，只是提出自己主觀的判斷；聲請認為兩人審案會不公正屬「主觀意見」，昨裁定駁回。

賴清德認為立職法要求總統國情報告，牴觸憲法權力分立與制衡原則，欠缺法律明確性，總統與行政院長報告無明確區隔，將引發無謂憲政爭議。立職法人事同意權部分，賴認為監察院為國家憲政體制運作不可或缺一環，立院應在監委任期屆滿前行使同意權，否則侵害總統人事主動形成權。

民進黨立法院黨團主張我國雙首長制是由行政院向立法院負責，人事任命權由總統或行政院長主動提名，交由立法院同意，依修憲後政府體制，總統和立法院同時具有直接民主正當性，是總統向人民負責、不向立法院負責的雙元民主體制，不存在立委對總統的質詢權。

行政院則質疑「反質詢」、「質詢之答覆不得超過質詢範圍」、「隱匿資訊」等刑法藐視國會罪違反法律明確性、比例原則，侵害行政特權，立職法的調查權伸向各政府機關、部隊，嚴重破壞國防部與各司令部的國防機密。監察院主張立職法影響監察院調查權，是以國會調查之名入侵監察權核心領域。

監察院 立法院職權行使法 行政院

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