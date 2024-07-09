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高雄大寮掃射1死1傷 二審維持原審刑度最重18年4月

中央社／ 高雄9日電

沈姓男子等人前年持槍開車行經高雄大寮區台88線高架橋下時，對2車開槍掃射，造成1死、1傷案。一審遭判1年至18年4月不等徒刑；高雄高分院經審維持部分原審刑度。全案可上訴。

這起重大槍擊案，高雄地方法院一審依共同犯殺人罪、非法寄藏制式槍枝罪、使人犯隱避罪等，判沈男等8人分別處1年至18年4月不等徒刑。

案至二審台灣高等法院高雄分院，法官審酌部分涉案人與侯姓死者家屬達成和解，除宋男被依共同殺人罪改判12年6月徒刑，其餘涉案人雖部分撤銷改判，但仍維持原審刑度1年至18年4月不等。全案可上訴。

高雄高分院今天新聞稿指出，沈男因與人KTV發生糾紛，民國111年11月8日相約對方談判，與林男等人分別開3車前往。沈男等5人當天凌晨4時許經高雄大寮區台88線高架橋下方時，發現對方陣營翁、侯2男車輛，隨即迴轉追逐並朝對方2車總計射擊20多槍。

法院判決指出，沈男等人行為造成侯男頭後枕部中彈經送醫傷重不治，另翁男受左右大腿、鼠蹊部多處槍傷。一夥人犯後分別逃往屏東、台東等地躲避查緝；經高雄地檢署會同警方追查，查緝涉案8人到案，偵結後依殺人、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌起訴。

殺人 高架橋

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