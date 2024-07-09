影／新任檢察長上任 法務部長列七大犯罪重點

新任台灣高等檢察署台南檢察分署檢察長黃玉垣、新任高雄高分檢檢察長朱家崎、新任台北地檢署檢察長王俊力今天在法務部長鄭銘謙監誓下宣誓就任，法務部長鄭銘謙期許新任檢察長嚴辦黑、金、槍、毒、詐、妨害綠能、破壞國土等七大犯罪，新任台南檢察分署檢察長黃玉垣致詞時呼應政府政策，尤其在肅貪及綠能犯罪列為當前要務。

由於台南市區漁會理事長、台南市民進黨籍議員林依婷父親林士傑昨天清晨在住處門口遭槍擊，林士傑身中三槍送醫急救後宣告不治，鄭銘謙對新任檢察長提出「以身作則」、「善盡督導，嚴守正當法律程序」、「嚴辦黑、金、槍、毒、詐、妨害綠能、破壞國土7項重大犯罪」、「精進國安案件偵辦」、「提升檢察效能，提供同仁最大支持」5項期許。