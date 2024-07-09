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影／新任檢察長上任 法務部長列七大犯罪重點

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導

新任台灣高等檢察署台南檢察分署檢察長黃玉垣、新任高雄高分檢檢察長朱家崎、新任台北地檢署檢察長王俊力今天在法務部長鄭銘謙監誓下宣誓就任，法務部長鄭銘謙期許新任檢察長嚴辦黑、金、槍、毒、詐、妨害綠能、破壞國土等七大犯罪，新任台南檢察分署檢察長黃玉垣致詞時呼應政府政策，尤其在肅貪及綠能犯罪列為當前要務。

由於台南市區漁會理事長、台南市民進黨籍議員林依婷父親林士傑昨天清晨在住處門口遭槍擊，林士傑身中三槍送醫急救後宣告不治，鄭銘謙對新任檢察長提出「以身作則」、「善盡督導，嚴守正當法律程序」、「嚴辦黑、金、槍、毒、詐、妨害綠能、破壞國土7項重大犯罪」、「精進國安案件偵辦」、「提升檢察效能，提供同仁最大支持」5項期許。

黃玉垣表示，對於綠能、肅貪、掃黑等相關犯罪列為當前重點，以維國家公權力，而打詐及反毒也是人民有感的重點項目，透過預警犯罪、防範宣導、及新世代的反毒策略，都會從源頭查起，這些都是當前施政重點。

法務部今天舉行所屬檢察機關卸、新任檢察長交接及宣誓典禮，新任台灣高等檢察署台南檢察分署檢察長黃玉垣（右）在法務部長鄭銘謙（中）監交下，從卸任檢察長朱家崎（左）手中接下印信。記者潘俊宏／攝影
法務部今天舉行所屬檢察機關卸、新任檢察長交接及宣誓典禮，新任台灣高等檢察署台南檢察分署檢察長黃玉垣（右）在法務部長鄭銘謙（中）監交下，從卸任檢察長朱家崎（左）手中接下印信。記者潘俊宏／攝影
法務部今天舉行所屬檢察機關卸、新任檢察長交接及宣誓典禮，新任台北地檢署檢察長王俊力（右）在法務部長鄭銘謙（中）監交下，從卸任台北地檢署代理檢察長蔡偉逸（左）手中接下印信。記者潘俊宏／攝影
法務部今天舉行所屬檢察機關卸、新任檢察長交接及宣誓典禮，新任台北地檢署檢察長王俊力（右）在法務部長鄭銘謙（中）監交下，從卸任台北地檢署代理檢察長蔡偉逸（左）手中接下印信。記者潘俊宏／攝影
法務部今天舉辦高雄高分檢、台南高分檢及台北地檢署3位新任檢察長交接及宣誓典禮，新任台南檢察分署檢察長黃玉垣致詞時呼應政府政策，尤其在肅貪及綠能犯罪列為當前重點。記者潘俊宏／攝影
法務部今天舉辦高雄高分檢、台南高分檢及台北地檢署3位新任檢察長交接及宣誓典禮，新任台南檢察分署檢察長黃玉垣致詞時呼應政府政策，尤其在肅貪及綠能犯罪列為當前重點。記者潘俊宏／攝影
法務部今天舉行所屬檢察機關卸、新任檢察長交接及宣誓典禮，新任台灣高等檢察署台南檢察分署檢察長黃玉垣（右起）、新任高雄高分檢檢察長朱家崎、新任台北地檢署檢察長王俊力在法務部長鄭銘謙監誓下宣誓就任。記者潘俊宏／攝影
法務部今天舉行所屬檢察機關卸、新任檢察長交接及宣誓典禮，新任台灣高等檢察署台南檢察分署檢察長黃玉垣（右起）、新任高雄高分檢檢察長朱家崎、新任台北地檢署檢察長王俊力在法務部長鄭銘謙監誓下宣誓就任。記者潘俊宏／攝影
法務部今天舉行所屬檢察機關卸、新任檢察長交接及宣誓典禮，新任高雄高分檢檢察長朱家崎（右）在法務部長鄭銘謙（中）監交下，從卸任檢察長費玲玲（左）手中接下印信。記者潘俊宏／攝影
法務部今天舉行所屬檢察機關卸、新任檢察長交接及宣誓典禮，新任高雄高分檢檢察長朱家崎（右）在法務部長鄭銘謙（中）監交下，從卸任檢察長費玲玲（左）手中接下印信。記者潘俊宏／攝影

反毒 台南 鄭銘謙

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