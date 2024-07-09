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男砸2800萬買結構商品後悔 罵富邦「缺德」索220萬敗訴

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市許姓男子去年9月間前往富邦銀行辦理美金定存，該分行鄒姓女理專推銷許購買美金固定配息的結構型商品，許砸美金86萬元（合台幣約2800萬元）購買，但該產品有3個月閉鎖期，許在閉鎖期未達時，即認為理專未告知解約風險，氣罵理專「有報應」，富邦因不堪其擾，例外在閉鎖期前，即退回許本金加利息，但許認為富邦退還太慢，導致他無法買美債，蒙受6％共160萬元損失，許求償該筆損失加撫慰金共220萬元，一審判鄒女、富邦免賠。

判決指出，許姓男子在去年9月間前往富邦銀行位於台中市一間分行，欲辦理美金定存時，當時分行鄒姓女理專見許欲購買美金定存金額達86萬元美金（合台幣約2800萬元），鄒向許推薦「一年美金固定配息匯率型270結構式投資(SI)組合式商品」，鄒說明，該產品為3個月，每年配息約百分5.45，許購買後，認為再詢問鄒閉鎖期未達時，可索回多少本金時，認為鄒未清楚說明風險。

許在LINE對話時，不滿嗆聲鄒女「這產品提早解約的風險如此之高，妳卻未善盡告知之責」、「人在作，天在看，幹這種壞事，你們以後一定會有報應」、「你敢不敢發誓，妳從頭到尾都沒隱瞞，有的話妳全家死光光」等語。

富邦銀行經鄒女告知後，因不堪其擾，破例在閉鎖期到前，即退還許本金加利息美金86萬5261.98元，但許不滿意，認為鄒以違背善良風俗方式，誘騙他購買該商品，富邦退款未即時，導致他未能即時購買美債，16天的時間差有6％約160萬元的損失，加上在此期間他身心飽受壓力，因此求償損失與精神撫慰金220萬元。

富邦銀行與鄒女則回應，當時許購買相關商品時，都有詳細說明，也都有全程錄音，許認為有疑慮時，富邦也以個案專簽方式，退還高於許投資的本金，請求法官駁回訴請。

台中地院審理後認為，許欲投資美金86萬元購買商品時，有簽立相關契約、文件，許是智識健全的成年人，雖辯稱當時未專心聆聽語音介紹、未仔細看契約文字，也是自由意識的選擇，不能推論鄒女有以違背善良風俗方式損害權益。

法官指出，另外該商品閉鎖期有3個月，到期日為同年12月19日，若非富邦提前在同年11月27日返還投資款，許也無法在該商品閉鎖期到期前，利用該筆資金投資其他商品，富邦銀行無以違背善良風俗方式損害他，身心壓力求償60萬元撫慰金部分，無實據，駁回許訴請，仍可上訴。

台中市許姓男子在去年砸美金86萬元買結構型商品，事後後悔向富邦銀行、理專求償220萬元，一審判許敗訴。聯合報系資料照
台中市許姓男子在去年砸美金86萬元買結構型商品，事後後悔向富邦銀行、理專求償220萬元，一審判許敗訴。聯合報系資料照

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