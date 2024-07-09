「什麼事不該做？」主任級檢察官教中油員工廉政防身術

中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪被逮，辦公室被搜出2710萬元巨款，後續又清查出多名幹部也涉嫌向廠商索賄，中油公司加強員工廉潔教育，煉製事業部大林煉油廠今日辦理廉政講座，由高雄地檢署主任檢察官魏豪勇主講「廉政防身術」，以實務經驗提醒員工別讓自身誤入險境，得不償失。

徐漢一案為中油涉貪最高階主管，收賄新聞一出震驚社會各界，後續又有幾件採購案被幹部上下其手，高雄檢調獲報後，陸續查辦並起訴移往法院審理。

今中油煉製事業部大林煉油廠廠長廖本源，為充實廠區員工廉政素養，邀請雄檢有多年肅貪經驗的主任檢察官魏豪勇主講「廉政防身術」。

魏豪勇曾偵辦多起貪汙案件，實務經驗豐富，專題講習針對廉政相關法規及可能面臨的風險進行解說，還拿採購及其他常見違法案例類型分析，配上檢方偵辦的實務見解，解析法律問題。

他並以偵辦過的各類貪瀆案例分享「什麼事該做、什麼事不該做」、「什麼地方可以去、什麼地方不可以去」，提醒員工別讓自身誤入險境，得不償失。

廖本源指出，透過此次廉政講習，要求各級主管以身作則，為基層員工表率，建立廉安思維，充實廉政法令素養。