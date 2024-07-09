快訊

高雄上月130戶停電原因找到了 竟是「他」破壞台電配電室釀禍

鄭文燦涉貪火速籌到700萬具保 司機提「大量千元紙磚」現身

遊日注意！日媒盤點「13大NG行為」 當地人怒：衣服被弄髒了

「什麼事不該做？」主任級檢察官教中油員工廉政防身術

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪被逮，辦公室被搜出2710萬元巨款，後續又清查出多名幹部也涉嫌向廠商索賄，中油公司加強員工廉潔教育，煉製事業部大林煉油廠今日辦理廉政講座，由高雄地檢署主任檢察官魏豪勇主講「廉政防身術」，以實務經驗提醒員工別讓自身誤入險境，得不償失。

徐漢一案為中油涉貪最高階主管收賄新聞一出震驚社會各界，後續又有幾件採購案被幹部上下其手，高雄檢調獲報後，陸續查辦並起訴移往法院審理。

今中油煉製事業部大林煉油廠廠長廖本源，為充實廠區員工廉政素養，邀請雄檢有多年肅貪經驗的主任檢察官魏豪勇主講「廉政防身術」。

魏豪勇曾偵辦多起貪汙案件，實務經驗豐富，專題講習針對廉政相關法規及可能面臨的風險進行解說，還拿採購及其他常見違法案例類型分析，配上檢方偵辦的實務見解，解析法律問題。

他並以偵辦過的各類貪瀆案例分享「什麼事該做、什麼事不該做」、「什麼地方可以去、什麼地方不可以去」，提醒員工別讓自身誤入險境，得不償失。

廖本源指出，透過此次廉政講習，要求各級主管以身作則，為基層員工表率，建立廉安思維，充實廉政法令素養。

檢方清查徐漢至少在8件標案中收賄，光辦公室就被搜出2700萬元現金，經橋頭地檢署起訴後，全案正在橋頭地院審理中，庭期已排到年底，其餘涉案被告則陸續審結宣判。

高雄地檢署主任檢察官魏豪勇主講「廉政防身術」，以實務經驗提醒員工別讓自身誤入險境，得不償失。圖／中油提供
高雄地檢署主任檢察官魏豪勇主講「廉政防身術」，以實務經驗提醒員工別讓自身誤入險境，得不償失。圖／中油提供

中油 主管 收賄

延伸閱讀

鄭文燦涉貪1200萬交保 張善政第一反應曝光

鄭文燦涉貪今重開羈押庭 昔日部屬、嫡系人馬首發聲

童軍總會長鄭文燦涉貪大露營又遭疑濫用補助款 總會回應了

衛福部採購醫材彰化、南投2醫師收賄 各捐200萬、30萬今獲緩刑

相關新聞

台南玉井佛堂縱火奪7命 凶手稱犯案不會後悔：希望審判長判我死刑

男子曾文彥約4年前在台南市玉井區真理佛堂縱火，造成7死悲劇，台南高分院今上午更二審開庭審理，經法院委託中央警察大學專家補...

台88橋下飛車槍戰釀1死1傷 5人重判帶頭大哥二審仍輕判

高雄沈姓男子前年11月8日在台88快速道路高架橋下與仇家飛車追逐，沈男一方朝對方連開22槍，造成侯姓、翁姓男子中彈，侯搶...

台中七期豪宅管委會氣住戶改窗框 電梯貼個資遭索賠…法官駁

台中七期一棟豪宅管委會因盧姓住戶去年違規社區規約，變更陽台落地窗樣式「影響房價」，經勸導未果後，函請市府住宅發展工程處查...

捲總統大選假民調案 三聯集團董座徐少東吸金22億判13年

三聯集團涉嫌吸金22億元案，負責人徐少東和律師顧問張永昌被高雄地院依違反銀行法，分別判13年和11年，高等法院高雄分院上午宣判...

被告之一林士傑遭槍殺身亡 台南議長賄選案準備庭臨時改期

台南議長賄選案，一審議長邱莉莉等10人均獲判無罪，檢方不服上訴，台南高分院原定今下午召開準備庭，未料，昨上午驚傳被告之一...

邱敏寬稱「總統府長官怕李紀珠哭」涉加重誹謗 她撤告了全案不起訴

財經名嘴邱敏寬去前在年代新聞台節目表示，新光金控副董事長李紀珠「每次都直接殺進總統府，每一個長官的門全都打開，因為怕她哭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。