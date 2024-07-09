台南玉井佛堂縱火奪7命 凶手稱犯案不會後悔：希望審判長判我死刑

男子曾文彥約4年前在台南市玉井區真理佛堂縱火，造成7死悲劇，台南高分院今上午更二審開庭審理，經法院委託中央警察大學專家補充鑑定，檢方以是否為最重大之罪及有無教化可能性沈痛論述，建請法官駁回上訴，曾文彥則說，「希望審判長判我死刑」。

曾文彥一審被判死刑，二審改判無期徒刑，遭最高法院發回，已進入更二審。曾文彥對檢方起訴事實及罪名均「認罪」，僅就量刑部分上訴，並預定本月23日視訊宣判。

今上午審理時，院方委託中央警察大學專家補充鑑定外，在證據調查部分，包括曾文彥父母寫給法院親筆信，他還特定要求法官閱覽書信內容，但因投影機字體大小緣故，由律師念給他聽，對於本案「尊重法律的判決」。

檢方以是否為最重大之罪及有有無教化可能性兩點論述，並引用歷次曾文彥在嘉南療養院、成大醫院及中央警察大學等歷來鑑定報告，認曾剝奪7條人命，也等於毀了7個家庭，其動機、目的等一切情狀均符合情節重大之罪。

檢方也說，依相關鑑定，曾犯罪當下辨識其行為能力未達顯著下降，其個性是不願尊重法律，是有能力控制其衝動，且有高再犯的可能性，理論上可期待正面改善，但實務上沒有這環境，一旦在無依無靠情況下仍會帶來毀滅性的破壞行徑。

曾文彥自備文稿，一字一句的表達其意見，「希望審判長判我死刑」。他表示，他就是故意的；他就要他們付出代價，知道得罪他的後果。他說，如審判長要問他死了7個人會不會後悔，他會表示不會，誰叫他們惹到他。他也形容，若有測量情感的機器，可知他犯案當下時是冷血無情。

曾的律師認為，最高院發回更審的理由，不外乎有無向下減刑的裁量空間，曾確實符合自首條件，確有減刑的空間，且曾長期以反社會人格、自閉症及發展遲緩等身心障礙，建請法官依法適當減刑。律師也說，依鑑定仍對改過向善有正面看法，但社會付出相當資源，這才符合公平正義。

台南玉井真理家族前輩堂，遭男子曾文彥縱火造成7人死亡，一審判曾死刑，二審改判無期，更一審仍判無期。最高法院認為，有理由矛盾、證據調查未盡等違誤，今年月8月16日再度撤銷發回台南高分院更審。