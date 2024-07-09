台中七期豪宅管委會氣住戶改窗框 電梯貼個資遭索賠…法官駁

台中七期一棟豪宅管委會因盧姓住戶去年違規社區規約，變更陽台落地窗樣式「影響房價」，經勸導未果後，函請市府住宅發展工程處查處，市府二度發文要求改善，盧消極不處理，市府函文開罰4萬元，管委會將3封函文貼在社區電梯的電子公布欄，後來又張貼盧委由律師發出的律師函，加註「管委會捍衛住戶權益」等語，盧認為侵害隱私、妨害名譽，求償15萬元，一審駁回盧訴請，認為社區已用最小侵害手段，求償無據。

判決指出，台中市七期一棟豪台的盧姓住戶指控，他在去年變更陽台落地窗的窗框樣式，先後在同年9月、10月收到市府住宅發展工程處要求改善的函文，今年2月間，市府以他逾期未改善為由，開罰4萬元，三封市府函文都有副本給社區管委會。

盧姓住戶指控，管委會明知函文上有他的姓名、地址等個資，未經過他同意，即張貼在社區電梯的電子布告欄，違法侵害他個人資料、隱私權，另外他在今年3月間委請律師發函給管委會，要求管委會把公告內容移除，管委會沒有移除，反而將律師函加註「所有權人變更社區外觀，影響社區房價，管委會捍衛所有住戶權益」等文字，他認為違反個資法與妨害名譽，提出民事求償15萬元。

管委會抗辯，盧姓住戶違反社區規定，管委會基於維護系爭社區公共利益的理由，才將函文內容公告在電梯，手段、目的有合理關連，公告內容僅有原告的姓名及住址，利用其個人資料行為應無過當，屬最小侵害手段，無構成侵害住戶隱私權情事，加註文字也是向社區釐清事發經過，無多餘不實記載。

台中地院法官審認，管委會張貼三封市府函文，僅有第一封有寫到姓名、住址，但是用跑馬燈方式，分三段呈現，字體小於函文，若非駐足電梯內，肉眼難以辨識，足見管委會已採取較少侵害、影響手段，另外兩封函文則僅提到是7樓的區權人，也未逾越必要範圍。