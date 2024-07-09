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捲總統大選假民調案 三聯集團董座徐少東吸金22億判13年

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

三聯集團涉嫌吸金22億元案，負責人徐少東和律師顧問張永昌被高雄地院依違反銀行法，分別判13年和11年，高等法院高雄分院上午宣判，徐少東違反銀行法部分從輕改判12年，部分刑度維持不變，合併應執行刑仍為13年，張則刑度不變。可上訴。

檢調查出，徐少東2017年購入虧損不斷的南頻電信股份有限公司後，由張永昌擔任南頻電信董事長，徐責任營運長，但徐購入南頻電信後，虧損仍未改善，便向投資人宣稱三聯南頻公司開發具通訊加密技術的App，結合電信加值服務及法律諮詢，具前瞻發展性，藉此吸引投資人注資。

依集團推出的營運商制度，投資人每繳10萬元給三聯公司，就可取得代理銷售16組App的權利，若再把這16組App轉委託給三聯公司指定的代銷公司銷售，不管代銷公司實際銷售情形如何，投資人每個月都可以領得代銷公司所給的2000元利潤，2年內便可還本。

該集團標榜保證獲利，且年利率至少24％，然實際上三聯南頻公司沒有提供App給代銷公司銷售，三聯公司只是將比較晚加入的投資人保證金，發給比較早加入的投資人當作代銷分潤、開發獎金及續期獎金，形同常見的「老鼠會」吸金模式。

檢調統計，從營運模式推出後，三聯公司至少吸收資金22億6780萬元，投資人次4294人次。

2020年間，徐少東經高雄地檢署起訴後，院方准予4000萬元交保，限制出海、出境、住居。隔年12月24日，高雄地院審結宣判，因屬違法吸金，雄院依違反銀行法、洗錢防制法等罪，分別判處徐和張有期徒刑13年和11年，併科罰金1億元和5000萬元，其餘公司幹部各判刑7年半至10年不等。

徐等人不服上訴，高雄高分院上午宣判，判處徐少東有期徒刑12年，併科罰金1億元，另張永昌判處有期徒刑11年，併科罰金5000萬元。

合議庭另計算非法吸金共22億6780萬元部分，扣除已返還給投資人的本金2億1770萬元及分配給其餘同案被告的獎勵後，剩餘19億4335萬元屬徐少東犯罪所得，依法宣告沒收及追徵。

徐少東涉嫌以三聯集團吸金22億元犯行尚未定讞，去年又與台灣新住民關懷總會理事長周滿芝製作假民調，企圖影響總統大選的選民意向，今年3月被依偽造文書、反滲透法等罪嫌起訴，案件正在審理中。

三聯集團執行長徐少東吸金22億判12年。圖／本報資料照片
三聯集團執行長徐少東吸金22億判12年。圖／本報資料照片

吸金 投資人 老鼠

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