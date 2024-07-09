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被告之一林士傑遭槍殺身亡 台南議長賄選案準備庭臨時改期
台南議長賄選案，一審議長邱莉莉等10人均獲判無罪，檢方不服上訴，台南高分院原定今下午召開準備庭，未料，昨上午驚傳被告之一台南市漁會理事長林士傑遭槍殺身亡，台南高分院昨下午臨時通知準備庭取消，改定下月13日再行準備程序。
檢方不服上訴二審，上訴理由書外，檢方幾乎翻爛判決書內容及相關證人證詞至少3遍以上，上周才遞送高分院上訴理由補充書，其中也對林士傑部分多所著墨。
檢方提及原判決認方一峰指訴前後不一，且林士傑身為台南區漁會理事長，開設餐廳又曾經參選過議員，衡情不可能會有觸妨害自由行使法定之政治上選舉權犯行等語，若誠如方所言彼此不認識，何以經黃怡萍介紹，兩人在西港慶安宮見面，所為何事？
在議長賄選案上訴二審之際，被告之一台南市漁會理事長林士傑遭槍殺身亡，外界認對案件審理可能有所影響。
法界人士指出，依刑事訴訟法第303條，案件有下列情形之一者，應諭知不受理之判決，包括被告死亡或被告之法人已不存續。依刑訴法中明文規定，被告死亡部分不受理，對賄選案本身不至於造成影響；相關案情部分，則會依死者過去的供詞為主。
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