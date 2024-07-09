被告之一林士傑遭槍殺身亡 台南議長賄選案準備庭臨時改期

台南議長賄選案，一審議長邱莉莉等10人均獲判無罪，檢方不服上訴，台南高分院原定今下午召開準備庭，未料，昨上午驚傳被告之一台南市漁會理事長林士傑遭槍殺身亡，台南高分院昨下午臨時通知準備庭取消，改定下月13日再行準備程序。

檢方不服上訴二審，上訴理由書外，檢方幾乎翻爛判決書內容及相關證人證詞至少3遍以上，上周才遞送高分院上訴理由補充書，其中也對林士傑部分多所著墨。

檢方提及原判決認方一峰指訴前後不一，且林士傑身為台南區漁會理事長，開設餐廳又曾經參選過議員，衡情不可能會有觸妨害自由行使法定之政治上選舉權犯行等語，若誠如方所言彼此不認識，何以經黃怡萍介紹，兩人在西港慶安宮見面，所為何事？

在議長賄選案上訴二審之際，被告之一台南市漁會理事長林士傑遭槍殺身亡，外界認對案件審理可能有所影響。