聽新聞
test
0:00 / 0:00
邱敏寬稱「總統府長官怕李紀珠哭」涉加重誹謗 她撤告了全案不起訴
財經名嘴邱敏寬去前在年代新聞台節目表示，新光金控副董事長李紀珠「每次都直接殺進總統府，每一個長官的門全都打開，因為怕她哭」等語，李紀珠對此提告邱敏寬涉犯加重誹謗罪嫌。台北地檢署偵辦，考量李紀珠已撤告，將邱敏寬處分不起訴。
邱敏寬於去年11月28日晚間，在年代新聞台安幼琪主持的節目「突發琪想」說，「據說她（李紀珠）每次喔，直接殺進到整個總統府，進去的過程當中，每一個長官的門全都打開到。你知道為什麼每次都打開嗎？怕她哭啊！真得怕她哭⋯⋯所以只要李紀珠進到總統府去，所有的長官門全都打開，大家都一直都坐的好好的」等語。
李紀珠認為，該節目在YouTube頻道、節目臉書粉專均有前開指摘，毀損她的名譽及社會評價，提告邱敏寬涉犯刑法第310條第2項之加重誹謗罪嫌。
檢方偵辦，不過，李紀珠於今年6月間具狀撤回告訴，刑法之加重誹謗屬於告訴乃論之罪，今依法將邱敏寬處分不起訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言