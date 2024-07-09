邱敏寬稱「總統府長官怕李紀珠哭」涉加重誹謗 她撤告了全案不起訴

財經名嘴邱敏寬去前在年代新聞台節目表示，新光金控副董事長李紀珠「每次都直接殺進總統府，每一個長官的門全都打開，因為怕她哭」等語，李紀珠對此提告邱敏寬涉犯加重誹謗罪嫌。台北地檢署偵辦，考量李紀珠已撤告，將邱敏寬處分不起訴。

邱敏寬於去年11月28日晚間，在年代新聞台安幼琪主持的節目「突發琪想」說，「據說她（李紀珠）每次喔，直接殺進到整個總統府，進去的過程當中，每一個長官的門全都打開到。你知道為什麼每次都打開嗎？怕她哭啊！真得怕她哭⋯⋯所以只要李紀珠進到總統府去，所有的長官門全都打開，大家都一直都坐的好好的」等語。

李紀珠認為，該節目在YouTube頻道、節目臉書粉專均有前開指摘，毀損她的名譽及社會評價，提告邱敏寬涉犯刑法第310條第2項之加重誹謗罪嫌。