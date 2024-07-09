新竹通訊行老闆欠稅12萬死不繳 被查封5支iPhone才繳清

新竹某通訊行老闆滯欠綜合所得稅、使用牌照稅、地價稅及高速公路通行費等高達12萬，遭新竹市稅務局、國稅局新竹分局、高速公路局等機關移送行政執行署新竹分署強制執行。新竹分署發現，該老闆財產甚豐，且還是高檔火鍋店股東，去年獲配盈餘多達100萬餘元，最終新竹分署查封通訊行店內5支蘋果iPhone，並諭知將拍賣查封，老闆才乖乖繳清。

新竹分署指出，接獲該移送案件後，立即傳繳，通知該老闆應於指定日期前繳清欠款，並著手清查該人名下財產，結果發現該老闆名下財產甚豐，曾持有多家上市櫃公司股票，且還是新竹某高檔火鍋店的股東，去年度自該火鍋店獲配之盈餘多達100萬餘元。此外，名下還有保時捷、特斯拉汽車。

新竹分署表示，但傳繳到期後，該老闆仍未繳款，新竹分署雖扣押他的存款，但仍不足清償全部欠款。於是新竹分署會同移送機關，至該名老闆住居所及其所經營的通訊行現場執行，並查封通訊行店內5支蘋果手機。

執行人員也當場致電該老闆，並諭知應盡速繳清欠款，否則將拍賣查封的手機。老闆知悉後，不到一周的時間，即委由員工到場刷卡繳清個人及通訊行所欠稅費，並取回被查封的蘋果手機。