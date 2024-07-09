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衛福部採購醫材彰化、南投2醫師收賄 各捐200萬、30萬今獲緩刑

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

醫師周欣霈、林紋旭在任職衛福部彰化醫院、南投醫院期間，涉嫌以綁定特定規格、掩護業者得標方式收賄，周收賄190萬餘元、林收賄6萬餘元，一審認定涉犯貪汙罪，判周9年、褫奪公權9年；林3年10月、褫奪公權4年，其餘業者分別判處1年至拘役100天，二審今宣判，撤銷一審判決，周改判2年徒刑、緩刑5年、公益捐200萬元、褫奪公權3年；林改判1年9月徒刑、緩刑3年、公益捐30萬元、褫奪公權2年，周妻今天到庭聽判，透露案發後，周已未在衛福部任職，尊重法院判決。

台中高分院今由審判長胡文傑、陪席法官何志通、受命法官黃齡玉組成的合議庭宣判，今針對周等8人上訴部分撤銷一審判決，周涉兩案分判1年10月、11月徒刑，190萬餘元不法所得沒收，應執行刑2年、緩刑5年、公益捐200萬元、褫奪公權3年；林判1年9月、緩刑3年、公益捐30萬元、6萬元不法所得沒收、褫奪公權2年。

另外蘇姓業者等人部分，蘇改判8月徒刑、可易科、公益捐25萬元、褫奪公權1年，其餘涉案人部分撤銷改判，改判部分判刑3月至拘役20天。

檢方調查，醫師周欣霈衛福部彰化醫院泌尿科主任期間，涉嫌以綁定規格方式，讓守恆健康事業公司蘇姓業者等人得標，從2011年至2012年間，陸續收賄185萬餘元；南投醫院泌尿科醫師林紋旭也在採購衛材時收賄6萬元，台中地檢署在2016年間偵結，依貪汙罪嫌起訴2名醫師及6名業者。

起訴指出，周和林除了在醫院門診看病，泌尿科採購衛材時，2人有資格訂出招標規格並審核。守恆公司蘇姓董事長涉嫌從2011年起，在醫院每採購1組衛材就行賄醫師3至5萬元。

彰化醫院辦理「雷射明鏡綠光雷射系統傳輸裝置」，周欣霈當泌尿科主任綁定特定規格招標，讓蘇的公司得標；南投醫院辦「泌尿科衛材採購案」，林紋旭也涉嫌和健康公司合議，在公司得標後行收賄；檢方查出周收賄190萬餘元，林收賄6萬元，檢方在2016年間依收賄罪嫌起訴兩人。

一審時，二人否認犯案，林辯稱是業者主動提起採購衛材就給醫師技術費才收錢，也主動繳回賄款，周則說，依慣例收受廠商給的醫學研究贊助費，非收賄。

台中高分院。本報資料照
台中高分院。本報資料照

公益 收賄 醫師

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