海軍新訓中心上士四度洩密獲利17萬 洩密、貪汙遭起訴

海軍某新訓中心上士陳毅閔於2022年間至2023年間，涉嫌四度將國防上應秘密資料回傳給為大陸地區蒐集情報的「張先生 業務經理」，不法獲利17萬元。台灣高等檢察署偵辦，認定陳毅閔涉犯陸海空軍刑法之交付收集軍事上應秘密電磁紀錄、貪汙治罪條例違背職務收受賄賂等罪嫌，依法提起公訴。

據了解，2022年間，陳毅閔因積欠債務，從通訊軟體LINE、TELEGRAM結識替大陸地區蒐集情報的「張先生業務經理」等人，不過「張先生業務經理」等人的姓名年籍不詳。

2022年4月至2023年2月間，陳毅閔分別在屏東及宜蘭等地，使用手機拍攝國防上應秘密資料，再用LINE、TELEGRAM傳送予「張先生業務經理」等人4次，獲取不法利益17萬元。