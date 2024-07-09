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海軍新訓中心上士四度洩密獲利17萬 洩密、貪汙遭起訴
海軍某新訓中心上士陳毅閔於2022年間至2023年間，涉嫌四度將國防上應秘密資料回傳給為大陸地區蒐集情報的「張先生 業務經理」，不法獲利17萬元。台灣高等檢察署偵辦，認定陳毅閔涉犯陸海空軍刑法之交付收集軍事上應秘密電磁紀錄、貪汙治罪條例違背職務收受賄賂等罪嫌，依法提起公訴。
據了解，2022年間，陳毅閔因積欠債務，從通訊軟體LINE、TELEGRAM結識替大陸地區蒐集情報的「張先生業務經理」等人，不過「張先生業務經理」等人的姓名年籍不詳。
2022年4月至2023年2月間，陳毅閔分別在屏東及宜蘭等地，使用手機拍攝國防上應秘密資料，再用LINE、TELEGRAM傳送予「張先生業務經理」等人4次，獲取不法利益17萬元。
檢方認定，陳毅閔所為涉犯陸海空軍刑法之交付收集軍事上應秘密電磁紀錄、貪汙治罪條例違背職務收受賄賂等罪嫌，經檢察官偵查終結，提起公訴。
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