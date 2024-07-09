偽造書畫家杜忠誥及李轂摩作品 LINE群組拍賣詐數萬2男被起訴

7旬孫姓男子臨摹書畫家杜忠誥及李轂摩的書法作品後，偽簽署名，交由莊姓書畫商在LINE群組拍賣，賣得近7萬元。台北地檢署今偵結，依涉犯偽造署押、印文等罪，起訴孫、莊；杜、李已撤告提告違反著作權法部分，詐欺取財因罪嫌不足，則獲不起訴處分。

檢方指出，2021、2022年間，孫在住處臨摹杜忠誥和李轂摩的書法作品，涉嫌偽簽署名、使用偽刻的印文，偽造為真跡。

接著，孫再將作品交由莊在LINE群組「藏古雅集line群組收藏拍賣」拍賣作品，每幅作品成交價格落在1000元至1萬1000元不等，期間內共賣出17幅書法對聯及立軸，賣出共近7萬元，莊抽取得標價格10％作為佣金，其餘歸孫所有。

2022年間，網路警察巡邏時，察覺有異，便拍下一幅作品，請杜忠誥及李轂摩鑑定真偽，確認該作品非真跡後，檢警於去年初搜索孫、莊的住居所，查扣到偽造書法作品及相關不詳姓名印文。