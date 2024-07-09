嘉義男買豆腐被女告鹹豬手摸臀 還好有監視器還他清白
嘉義市賴姓男子被指控趁女子於菜市場選購蔬果時，以手觸摸臀部，女子報警告他性騷擾。賴男辯稱，當時是去買豆腐，手往後方擺動只是要把側背包往後挪動，以便穿過人群，是無意識的狀態下碰到。法官再三審視監視器畫面，採納賴男說法，判他無罪。可以上訴。
女子在警、偵時表示，去年12月19日傍晚，在嘉義市某菜市場內選購蔬果，被賴男涉嫌以手觸摸臀部；當時買菜完要結帳，雙方一開始是背對背，而在他轉身進入菜市場內部時，她突然感覺臀部遭人用手用力拍打觸摸，當下感到恐懼，不敢聲張，回家後覺得非常不舒服，就回到菜市場請店員幫忙調閱監視器畫面，確實有看到賴男用手拍打她臀部的動作。
賴男矢口否認並辯稱，當天是要去菜市場買豆腐，完全不知道有碰到告訴人，直到警察聯絡，事後看影片才知道有這件事情，當下若知道的話，就會馬上跟告訴人道歉；當時左手往後方擺動只是要把側背包往後挪動，以便穿過人群，是無意識狀態碰到的，不是故意的。
法官審視監視畫面，賴男在通過告訴人身後時，左手始終保持托著身後側背包姿勢，並無做出「用力以手拍打」告訴人臀部的情形，參酌當時菜市場內情況，攤位間走道並不寬敞，致使賴男在行進間為通過告訴人與另一名路人，須先側身始能通過，經過告訴人身後時難免「觸碰到告訴人」，並非有意為之，因此採納賴男的說詞。
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