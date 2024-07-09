快訊

太陽聯盟吳桐潭今告別式 百餘輛勞斯萊斯、阿法車隊送行場面曝

唸高職不如去工作？過來人曝真相：贏過一堆大學生

查榜看這裡！113高中免試入學11點放榜 全台15考區一次看

課業管教 北市男冬夜把國中女兒趕出家門判拘役50日

中央社／ 台北9日電

一名男子獨自扶養念國中女兒，因課業管教問題，涉嫌於寒冬深夜將女兒趕出家門，並鎖門不讓她返家；士林地院日前依成年人故意對少年犯強制罪判處男子拘役50日。

判決指出，此名男子離婚後獨自扶養正在國中就讀的女兒，涉嫌於民國110年2月2日晚間10時許，男子於教導課業過程與女兒起口角，把女兒趕出位於台北市內湖區住所，並鎖上大門，結果女兒不得不在便利商店內獨自逗留整夜。

一審士林地方法院審理時，男子否認犯行，主張女兒自行離家並聯絡前妻，隔天上午他才前往警局報警，並未超越合理管教範疇。

合議庭認為，根據女兒陳述及證據資料，認定男子行為構成強制罪，且不符合民法中父母行使懲戒權的保護教養子女目的，也逾越懲戒權必要範圍。

合議庭進一步審酌，男子竟僅因管教子女課業而妨害女兒進入住處權益，導致女兒於寒冬深夜獨自在便利商店逗留長達8小時，所為實有不該，且男子犯後始終否認犯行，迄今未取得女兒諒解，難認有悔改之意。

合議庭依成年人故意對少年犯強制罪，判處男子拘役50日；如易科罰金，以每日新台幣1000元折算。全案可上訴。

便利商店 子女

延伸閱讀

23日下午萬安演習 北市管制人車公共運輸

北市竊盜案近十年新低 警：商店順手牽羊最多...呼籲裝監視器

反對核電延役…青鳥明天再聚集立院 北市警交管戒備

影／午後狂風暴雨！北市大安區路樹突倒塌...畫面曝光

相關新聞

海軍新訓中心上士四度洩密獲利17萬 洩密、貪汙遭起訴

海軍某新訓中心上士陳毅閔於2022年間至2023年間，涉嫌四度將國防上應秘密資料回傳給為大陸地區蒐集情報的「張先生 業務...

偽造書畫家杜忠誥及李轂摩作品 LINE群組拍賣詐數萬2男被起訴

7旬孫姓男子臨摹書畫家杜忠誥及李轂摩的書法作品後，偽簽署名，交由莊姓書畫商在LINE群組拍賣，賣得近7萬元。台北地檢署今...

嘉義男買豆腐被女告鹹豬手摸臀 還好有監視器還他清白

嘉義市賴姓男子被指控趁女子於菜市場選購蔬果時，以手觸摸臀部，女子報警告他性騷擾。賴男辯稱，當時是去買豆腐，手往後方擺動只...

涉詐領助理費289萬元 桃市議員和前議員夫遭重判

桃園市前議員李雲強被控擔任議員期間，與現為桃園市議員的妻子孫韻璇涉嫌利用人頭詐領公費助理補助款289萬多元，遭檢方依貪汙...

鄰居馬達聲狂吵！男怒飆4次「X你娘」判無罪 法官：正常反應

沈姓民眾不滿鄰居家的加壓馬達聲擾人清夢，到鄰居家狂飆4次「Ｘ你娘」，挨告公然侮辱罪；但法官認為，被影響睡眠，情緒難平是正...

涉販賣廣告版位供詐團投放假投資廣告 廣告商4人遭訴

2019年間，韓國商「DableINC.INC」德博公司的新加坡籍總經理林金漢等人，販賣LINE、Facebook、Go...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。