課業管教 北市男冬夜把國中女兒趕出家門判拘役50日

一名男子獨自扶養念國中女兒，因課業管教問題，涉嫌於寒冬深夜將女兒趕出家門，並鎖門不讓她返家；士林地院日前依成年人故意對少年犯強制罪判處男子拘役50日。

判決指出，此名男子離婚後獨自扶養正在國中就讀的女兒，涉嫌於民國110年2月2日晚間10時許，男子於教導課業過程與女兒起口角，把女兒趕出位於台北市內湖區住所，並鎖上大門，結果女兒不得不在便利商店內獨自逗留整夜。

一審士林地方法院審理時，男子否認犯行，主張女兒自行離家並聯絡前妻，隔天上午他才前往警局報警，並未超越合理管教範疇。

合議庭認為，根據女兒陳述及證據資料，認定男子行為構成強制罪，且不符合民法中父母行使懲戒權的保護教養子女目的，也逾越懲戒權必要範圍。

合議庭進一步審酌，男子竟僅因管教子女課業而妨害女兒進入住處權益，導致女兒於寒冬深夜獨自在便利商店逗留長達8小時，所為實有不該，且男子犯後始終否認犯行，迄今未取得女兒諒解，難認有悔改之意。

合議庭依成年人故意對少年犯強制罪，判處男子拘役50日；如易科罰金，以每日新台幣1000元折算。全案可上訴。