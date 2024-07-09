海軍新訓中心上士涉收賄17萬 洩密中共遭起訴

時任海軍新訓中心上士的陳姓男子疑遭中共情報工作人員吸收，涉嫌以手機拍攝國防上應秘密資料並洩漏給中共，收取報酬17萬元，高檢署日前依陸海空軍刑法、收賄罪嫌等起訴。

台灣高等檢察署起訴指出，陳男因積欠債務的財務壓力，自民國111年間起透過LINE、TELEGRAM等通訊軟體，並於私人放貸借款群組認識了為大陸地區蒐集情報的「業務經理張先生」等人。

起訴指出，陳男原本為取得高融資及低利息的貸款機會，多次向「張先生」發送訊息，而「張先生」則以優渥報酬利誘陳男，希望陳男提供台灣海軍機密。

陳男因迫切需要資金，為取得豐厚報酬，於111年4月至112年2月間，於屏東、宜蘭等地的軍營中，涉嫌使用手機4次拍攝國防上應秘密資料，並透過LINE、TELEGRAM等通訊軟體傳送給「張先生」等人4次，共計收取了新台幣17萬元的不法利益。

高檢署認定，陳男涉犯陸海空軍刑法交付收集軍事上應秘密電磁紀錄、貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪等，事證確鑿，並於今年6月24日偵查終結，提起公訴。