涉詐領助理費289萬元 桃市議員和前議員夫遭重判

桃園市前議員李雲強被控擔任議員期間，與現為桃園市議員的妻子孫韻璇涉嫌利用人頭詐領公費助理補助款289萬多元，遭檢方依貪汙治罪條例起訴。桃園地院昨判決，李犯利用職務機會詐取財物2罪處8年10月，褫奪公權5年；孫韻璇犯非公務員與公務員共同犯利用職務機會詐取財物2罪處8年，褫奪公權4年。孫韻璇昨回應此為選舉期間不實指控對判決感到遺憾，後續將上訴。

檢警調查，李雲強2014年至2018年間擔任桃園市議會第17屆市議員，與當時尚未從政的妻子孫韻璇利用徐姓、盧姓及楊姓等助理名義，涉嫌詐領公費助理補助、春節慰勞金等共289萬多元。

此案於2022年偵結，桃檢依貪汙治罪條例將2人起訴。桃園地院審理，李雲強擔任市議員，具相當高度的社會地位，未珍惜機會及國家提供的資源，詐領助理費用供己所用；孫韻璇身為李雲強的配偶，並受聘於李擔任公費助理，明知李雲強不法作為，竟沒有思考制止，而是與丈夫共同犯罪。

法官並指李雲強竟稱與業務行使息息相關的議員公費助理聘僱、補助款領取、發放等事「碰都沒碰」，全交孫韻璇處理，毫無悔意；孫韻璇雖坦承部分犯行，但多所辯解，無誠心面對刑責。

孫韻璇現為龜山區市議員，昨獲悉判決結果，表示此案緣起8年前被檢舉，經桃園地檢署調查後不起訴，但因選舉期間遭受不實指控，再次被檢方起訴。她強調自己與丈夫並未盜領助理費，不知法院為何這樣判決，收到判決書將上訴，希望司法公正、公平，從政路也將繼續努力。