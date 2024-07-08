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鄰居馬達聲狂吵！男怒飆4次「X你娘」判無罪 法官：正常反應

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

沈姓民眾不滿鄰居家的加壓馬達聲擾人清夢，到鄰居家狂飆4次「Ｘ你娘」，挨告公然侮辱罪；但法官認為，被影響睡眠，情緒難平是正常反應，沈男等鄰居開門時叫罵，但見面後沒再罵，可見是表達情緒，並非攻擊鄰居的名譽，判沈無罪。

沈男去年11月27日晚上10時許，因不滿鄰居家的加壓馬達運作聲，氣得衝去鄰居家理論，先按門鈴後再敲門，接續以台語叫罵「出來，Ｘ你娘咧」、「Ｘ你娘咧，是在吵三小」、「隔兩戶，蹦蹦叫，Ｘ你娘咧」、「叫啊！Ｘ你娘咧！」等語。

檢方認為，沈男基於公然侮辱的犯意，接續以台語罵「Ｘ你娘咧」等語，辱罵告訴人，足以貶損告訴人的人格尊嚴及社會評價，涉犯公然侮辱罪嫌，而提起公訴。

但沈男解釋，當天是因鄰居家的加壓馬達噪音問題長久未解決，他才針對馬達噪音問題口出穢言，並非針對告訴人，沒要侮辱對方；並在法官詢問時提及，當晚8時已就寢，但因該馬達聲發出聲量影響睡眠，才去對方家理論。

南投地院法官傳喚同社區的其他住戶，該住戶也證稱，告訴人住家的加壓馬達聲很大，他也曾向該戶反映，但對方沒改善，他不想傷和氣就忍了3年；另，告訴人也坦承自家加壓馬達有點大聲。

法官認為，被告不是無故滋事生擾，而受馬達運作聲音影響睡眠，當下情緒難平，本屬一般人正常反應；登門理論之初，又未獲告訴人回應，敲門時片刻、短暫出現不妥話語，但雙方交談時未再罵，足見是表達情緒，並非直接攻擊他人名譽。

法官也說明，「Ｘ你娘」一詞雖有貶抑他人母親為性客體地位的侮辱性質，但依據憲法法庭判決揭示，不得僅因該語言文字本身具有貶損他人名譽的意涵去認定，而應就其表意脈絡整體觀察評價，而非用語負面、粗鄙就一律處以公然侮辱罪。

南投司法大廈。本報資料照
南投司法大廈。本報資料照

公然侮辱 鄰居

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