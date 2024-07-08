涉販賣廣告版位供詐團投放假投資廣告 廣告商4人遭訴

2019年間，韓國商「DableINC.INC」德博公司的新加坡籍總經理林金漢等人，販賣LINE、Facebook、Google Ads等媒體平台串接廣告版位，提供不詳人士投放詐欺廣告，詐得至少3億8030萬612元。台北地檢署今依涉犯加重詐欺、洗錢等罪，起訴林金漢、廣告業務石凱翔、業務主管王柏鈞，另依涉犯商業會計法起訴財務經理張藝馨。

檢方指出，2022年1月間，石凱翔得知LINE暱稱「黑白」、「鑫」、「小高」、「沙」等身分不詳人士，有意以虛擬貨幣USDT支付德博公司費用，刊登投資廣告，石凱翔即配合在德博公司HQ系統內開設「micromill」廣告代理商層級帳號，用個人、洪姓妻子、奇點流量科技有限公司的虛擬貨幣交易所帳號，從2022年3月起，收受「黑白」等人發送的USDT廣告費。

石凱翔確認收到USDT後，換成新台幣，輾轉匯至父親及妻子的銀行等帳戶，再轉入德博公司的銀行帳戶，石凱翔遂通知德博公司會計人員將匯入款項充作「micromill」廣告代理商帳號的儲值點數，再由石凱翔配發儲值點數供「黑白」等人在德博公司HQ系統內，使用個別廣告帳戶上架廣告。

檢方查出，林金漢、石凱翔及王柏鈞未能確認「黑白」等人真實身分，知悉上架的投資廣告文案為虛構誇大、冒充投資名人或財經專家之圖片或名義，吸引民眾加入詐欺集團成員使用的LINE好友或群組的，例如：「有20萬存款別再存定存，這樣投資3個月至少翻30倍」、「一位32K工人薪水微薄，卻靠股票累積百萬台幣」、「25元買進這檔股票狂賺500萬，原來她也靠這招」、她靠阮慕驊這一指標，每年樂領160萬元股息」、「謝金河驚爆：這3隻股票已經跌無可跌，趕緊買入」等。

林金漢、石凱翔及王柏鈞等3人為謀取廣告豐厚報酬或公司獲利，仍允許「黑白」等人持續利用德博公司HQ系統投放詐欺廣告，石凱翔另指導、協助「黑白」等人規避德博公司外聘人員或媒體平台的內容審查。

檢方查出，本案有92名被害人點擊廣告落地頁面的連結，加入LINE好友或群組，遭詐欺集團成員利用虛設之證券投資公司APP，配合假冒投資名人或財經專家之LINE帳號及討論群組，提供股市資訊，營造投資名人或財經專家可佈局操縱行情，或有管道提高抽股票中籤機率等假象，慫恿指導被害人於APP儲值、抽股票，而受騙匯款。

檢方指出，本案德博公司為「黑白」等人投放之詐欺廣告，經民眾點擊各媒體平台上廣告共6742萬8940次，詐欺集團詐得至少3億8000餘萬元，石凱翔以前開手法共計將「黑白」等詐欺集團成員發送之USDT不法所得兌現3億4092萬9767元，從中賺取8751萬4607元後，其餘2億5341萬5160元之不法所得則匯款給德博公司。