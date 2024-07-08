否認詐領助理費 桃市女議員孫韻璇遭重判8年將上訴

桃園前市議員李雲強與妻子孫韻璇（現任桃園市議員）擔任議員期間，涉嫌利用人頭詐領公費助理補助款289多萬元，遭檢方依貪汙治罪條例起訴。桃園地院今重判李雲強有期徒刑8年10月，孫韻璇有期徒刑8年。對此孫韻璇回應，收到判決書後將依法上訴。

李雲強2014年至2018年間擔任桃園市議會第17屆市議員，與當時尚未從政的妻子孫韻璇利用助理名義，涉嫌詐領公費助理補助、春節慰勞金等共289萬多元；2人偵訊時皆否認犯行，但檢方認為罪嫌重大，2022年偵結依貪汙治罪條例將2人起訴。

桃園地院審理，認為李雲強擔任桃園市議會議員，未珍惜機會及國家提供的資源，詐領助理費；孫韻璇身為其配偶，並受聘於李雲強為其公費助理，明知李雲強不法作為，卻沒有思考制止，而是與丈夫共同犯罪，2人始終無誠心面對刑事責任，因此重判李雲強有期徒刑8年10月，孫韻璇有期徒刑8年，分別褫奪公權5年、4年。

對此孫韻璇為現任桃園市龜山區議員，她回應，關於八年前被檢舉一案，經桃園地檢署調查後給予不起訴處分，但因選舉期間遭受不實指控，再次被檢方起訴，直到今判決，自己與丈夫仍否認盜領助理費，也為此事深感遺憾，不知法院為何這樣判決，收到判決書後將依法上訴，希望司法能還公正、公平。