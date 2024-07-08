揭弊者保護法草案公聽會 立委及學者籲優先審議

立法院司法及法制委員會今召開「揭弊者保護法草案之基礎架構差異與利弊影響」公聽會，邀集13名專家學者討論。民眾黨立委黃國昌質疑揭弊者保護法已延宕2523天，呼籲立法院優先審議該草案；法務部長鄭銘謙說，法務部重視公私部門的揭弊法治及落實執行，建議採取內部通報併行、不設專責機關負責受理。

今天討論的3項提綱分別為，揭弊者保護草案應採行「公私分立、公部門先行」、「公司合併-上市上櫃版」或「公司分流、行政立法雙軌併行」何者為宜？再者，是否由各產業分別規定私部門揭弊作為？以及，揭弊方式採取先內而外、雙軌或從外部通報進行？應否設專責機關負責受理？

鄭銘謙說，法務部重視公私部門揭弊者保護，立法政策須配合民情調整。法務部初期責成廉政署採取公私分立、公部門先行的立法政策；後來因應民情，調整為為公私合併；今年2月間，正式調整為公私分流、行政立法雙軌併行的方式，透過行政指導方式規範私部門，循序深化揭弊者保護措施。

台灣警察專科學校行政警察科教授兼主任陳永鎮說，組織文化上，揭弊行為被認為是忘恩負義的行為，但是良善的揭弊也應視為員工對部門忠誠度的展現。為了避免惡意不實的揭弊，他建議應採取先內而外，雙軌進行，不適宜再設立專責機關。

國立陽明交通大學科技法律研究所特聘教授林志潔說，揭弊者保護必須細緻化，私部門的規範需更謹慎，目前專法尚未看到國家法益與重大社會法益之間的權衡，建議不用氣急一步推專法，反倒可以先從特許事業、國營事業及政府採購等面向，採取分散式立法及管理。

黃國昌表示，主政者決心不足、利益團體政治遊說力量過強，導致揭弊者保護法停滯，過去累積的專家機關建議汗牛充棟，目前草案仍不見蹤影，呼籲立法院優先審議揭弊者保護法草案。

國立中山大學政治經濟學系教授張其祿表示，反貪、肅貪問題並非辦不到，端看政府有無決心解決，這次國會結構改變，揭弊者保護法才更往前走一步。他也質疑，該法的規範主體不斷限縮的目的及原因，請黃國昌運用國會調查權，查出是哪個金控涉有關說。

國立政治大學法學院副教授李聖傑表示，揭弊者保護法應該要落實「三保一重塑」，也就是身分保密、工作保障以及揭弊者相關人身安全保護，另則是重塑揭弊者的社會角色，勿再以抓耙子的角度看待揭弊者。

有關揭弊者保護法的規範範圍，陳重言律師事務所律師陳重言建議，揭弊、保護是理所當然之事，所有的刑法所制裁的行為，均可成為揭弊對象。

中華民國全國工業總會秘書長邱碧英表示，支持揭弊者保護法於公部門先行，私部門分流管理方式。她說，國內有163萬家中小型企業，私部門領域繁雜，各個單行法規涉及的範圍及罰責不同，若用揭弊者保護法一刀切方式規範，對中小型企業的影響不言而喻，建議勿冒進。

國立台灣藝術大學通識教育中心主任葛傳宇建議，為了能明確有效地執法，政府應將揭弊者保護法的立法目的，明確限縮於，依聯合國反貪腐公約，僅限揭發公部門或私部門的貪腐或侵占背信罪，暫不納入諸如人權、勞工及食安等公共議題，但仍可使用單行法規準用揭弊者保護法。他說，從國際趨勢及確保政府連結切入，立法不可或缺，不應成為政黨對立的爭議話題。