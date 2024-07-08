國中畢業當密醫30年 鹿港「許醫師」緩刑4年

69歲「許醫師」國中畢業，在彰化鹿港當密醫，看診約30年，開藥、寫英文病歷等醫療行為，台灣彰化地方法院近日審結，依犯醫師法判處1年6月刑期，緩刑4年。可上訴。

根據彰化地方檢察署起訴書，許姓男子國中畢業後，曾受某診所非法雇用擔任醫療助理6年，明知自己未受醫學科系教育及未領相關證書，從民國72年至112年12月21日，斷斷續續共30年偽稱「許醫師」名義，在鹿港鎮開設密醫診所。

許男對外佯稱具有合法醫師資格，替不特定的求診病患進行看診、問診、開立藥方、給予藥物、注射藥物及書寫英文病歷等醫療行為。他接受偵訊時說，因當過診所助理，有學幫人打針、看藥物說明書開藥。

判決書指出，許男開立藥方給予藥物1日的費用為新台幣80元、2日費用為150元、3日費用為200元，注射藥物另加收100元至150元。

許男供稱，前10年每月賺1000元，共賺12萬元，後面20年1個月賺1萬元，共賺240萬元，合計252萬元，斷斷續續非法執行醫療業務，有收入時間大約是30年。

法官審酌許男現為60多歲，非法執行醫療業務期間不短，遭查獲後坦承犯行，改以種植稻田維生，每季收入約4萬元，沒有前科，無再犯之虞，依犯非法執行醫療業務罪，處有期徒刑1年6月，緩刑4年，向公庫支付30萬元。

另外，許姓男子應在緩刑期內參加法治教育2場次，緩刑期間付保護管束，並沒收犯罪所得252萬元。