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監護機構爆毆打受刑人 彰檢：將送適當處所監護
彰化縣一名楊姓男子涉犯家庭暴力防治法，被宣告刑後監護處分1年確定，未料他在台中市某監護機構遭毆打，全案經台中市警察局第三分局移送台中地檢署偵結起訴，楊男因另案在監執行中，等執行完畢，彰化地檢署將送往適當處所繼續執行刑後監護處分。
台中市一家醫院的監護機構被爆料經常把病人當「人肉沙包」，楊姓家屬不滿患者滿身瘀傷，控訴這家醫院紀錄不良，病人還被往這裡送。
彰化地檢署今表示，被毆投的楊姓男子因違反家暴法，一審判決有期徒刑5月，經彰化地方法院審酌有攻擊他人行為、持續性再犯同類案件與造成公共危險的高度風險，為降低楊男對公眾的危險，造成公共危險的高度風險，因此宣告刑後監護處分1年確定，去年依規法委託台中市宏恩醫院龍安分院執行刑後監護處分。
執行期間彰化地檢署均依法訪視執行處所，督導個案執行情形，楊男告訴彰化地檢訪視人員曾遭機構人員毆打，彰化地檢署持續釐清過程，他陳述的案件經台中市警察局第三分局勤工派出所受理，警詢後移送台中地方檢察署檢察官依法偵結起訴，楊男等執行完畢其它案件刑期後，彰化地檢署將送往適當處所繼續執行刑後監護處分。
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