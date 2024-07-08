監護機構爆毆打受刑人 彰檢：將送適當處所監護

彰化縣一名楊姓男子涉犯家庭暴力防治法，被宣告刑後監護處分1年確定，未料他在台中市某監護機構遭毆打，全案經台中市警察局第三分局移送台中地檢署偵結起訴，楊男因另案在監執行中，等執行完畢，彰化地檢署將送往適當處所繼續執行刑後監護處分。

台中市一家醫院的監護機構被爆料經常把病人當「人肉沙包」，楊姓家屬不滿患者滿身瘀傷，控訴這家醫院紀錄不良，病人還被往這裡送。

彰化地檢署今表示，被毆投的楊姓男子因違反家暴法，一審判決有期徒刑5月，經彰化地方法院審酌有攻擊他人行為、持續性再犯同類案件與造成公共危險的高度風險，為降低楊男對公眾的危險，造成公共危險的高度風險，因此宣告刑後監護處分1年確定，去年依規法委託台中市宏恩醫院龍安分院執行刑後監護處分。