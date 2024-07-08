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獨／捕獲野生1億1992萬元打詐「M化車」 檢察官：我們專用
台灣高檢署採購以富豪休旅車為基底改裝的「M化車」，車價連配備斥資1億1992萬8000元，車子外型與一般「Ｍ化車」相似，特色是「檢察官專用」。檢察官說「好想試，期待對打詐有用」。
警、調都備有「M化車」，檢察機關沒有。過去，檢察官會請警、調出車，不過，特殊案件警、調礙於法制程序讓檢察官吃「閉門羹」也不是沒有的事；台高檢現已有可掌控的「專屬」武器，檢察官拿回辦案主權。
檢察官專用「M化車」原型為瑞典富豪XC90的五門七座休旅車，網價在294萬元到376萬元間，車子去年底驗收後「躲」在檢察長座駕的後面，藏身隱密。
高檢署進用年輕力壯專任司機，嚴格要求職業操守，要有口風緊的特質，專任司機沒有與一般公務車的司機共處。
依流程，檢察官遇辦案需求應填寫「M化偵蒐系統需求申請表」，檢附調取票、通訊監察書向科技偵查中心遞件，申請書應註明案件類型、必要性等偵查資訊，再陳報科偵中心主任檢察官，核准後「億元車」馬上出征。
警、調從事測謊、監聽，檢察史上，檢方曾想主導這兩項業務成全然偵查主體，但無疾而終，現在斥資買下破億元「M化車」，造價超過警、調現役的幾千萬元許多，扳回些顏面。
據指出，「M化車」可掌握方圓500公尺內手機門號持有人位置，但會顯示「與案情無關」門號；依辦案流程，以「M化車」鎖定目標前，檢方應已向電信機構調取個資，多餘門號號顯示皆屬無效的資訊，不過是一堆阿拉伯數字而已，對侵權的疑慮並不大。
目前科技辦案立法工作，陷入立專法或納入刑事訴訟法的「兩難」抉擇，法界人士認為，檢警調是第一線執法人員，科技辦案以專法呈現，利於日後修法，刑事訴訟是根本大法，根本大法要安定，所以立專法為合宜。
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