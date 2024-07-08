飲酒男幫女友牽車 人行道催油門遭員警酒測 0.11不罰

北市一名男子本月7日凌晨飲酒後，打算讓沒喝酒的女友騎機車載回家，但男子替女友牽出機車，催油門在人行道騎一小段，遭圓山派出所員警目睹，上前酒測，經約1小時說明，酒測值為每公升0.11毫克，未達0.15，未達製單及公共危險移送標準，男子與女友自行離去。

男子遭遇盤查酒測在Threads（脆）po文表示，圓山人行道上的機車停車格，因有高低差，對女性來說非常難移出，身為男友沒想太多就本能幫她牽出後發動機車，就立馬退至後坐，不料，埋伏的員警突然跳出咬地有駕駛行為，要求酒測。

中山分局員山派出所員警的密錄器顯示，員警說3點15分看到男子騎在民族東路人行道，密錄器照得很清楚，有催油門、停車、讓妹妹上來。

警方指出，男子見到員警上前，立即後退交給友接手騎乘，警方詢問為何發動車輛並騎行，男子則說是幫忙女友牽車；員警見男子面有酒容且散發濃厚酒氣，告知相關權益，男子質疑警方為何酒測，他是幫忙女友牽車，最後員警與情侶在場約１小時，依規定提供礦泉水，最後實施酒測，酒測值為每公升0.11毫克，未達製單及公共危險移送標準，經勸導後，男子與女友自行離去。

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