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台中人妻抓姦商人夫偷情 小三排到小五鬧人命氣炸求償

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市吳姓商人已婚，他在前年間被妻子發現，與兩名女網友有曖昧對話，甚至傳訊「你不是小三」、「只差簽字離婚」等語，吳妻在今年3月間，抓到吳與另名莊姓女子約會，吳當場坦認，曾與莊女出遊，莊女還懷有身孕，吳妻氣炸，認為吳偷情對象有3人，求償140萬元，一審認定，根據通訊軟體截圖，可認吳與兩名女網友有侵權行為，但莊女部分則無事證支持，判賠20萬元。

判決指出，台中市吳姓商人已婚十多年，去年7月至11月間，吳妻發現吳與黎姓女網友的對話互稱「老公、老婆」，還有一起到高級牛排館用餐、相互依偎、十指緊扣的狀況，後來吳妻又發現，丈夫與身分不詳，綽號「蜜兒」的女網友有曖昧，曾傳送「難怪我那麼愛妳」、「準備離婚中」、「妳也不會是小三」、「我也只差簽字而已」等曖昧對話。

吳妻在今年初抓到，丈夫與莊姓女子在龍井區一家咖啡店約會，吳當場坦認已與莊女同居，有購買機票、船票一起出遊，甚至莊女已還有身孕等語，吳妻氣炸，認為丈夫情人有三人，忍無可忍，提出侵害配偶權告訴，求償140萬元。

吳男在台中地院審理時，則否認有妻子指控不倫行為，辯稱，與黎女吃飯是討論醫美，吃飯後過馬路，「剛好牽到手」，他與黎女、蜜兒的對話，雖然有點曖昧，但也不能說有「超友誼關係」，另外他也沒有跟莊女同居，莊女懷孕跟他無關，船票、機票是一群友人出國。

台中地院審理後認為，吳男與黎女、蜜兒的對話，顯示已有逾越一般朋友社交行為的不正當往來行為，已侵害配偶權，情節重大，應付損害賠償責任，但莊女部分，吳妻則未有舉證，審酌雙方資力後，判吳需賠20萬元，仍可上訴。

台中市吳姓商人去年被正宮發現，疑有三名偷情的情人，氣得向法院求償，一審判吳得賠20萬元。示意圖／ingimage
台中市吳姓商人去年被正宮發現，疑有三名偷情的情人，氣得向法院求償，一審判吳得賠20萬元。示意圖／ingimage

丈夫 約會

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