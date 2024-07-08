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教召無故未到 南投後備軍人遭判刑3月

中央社／ 南投縣8日電

蘇男去年7月應前往南投縣名崗國小報到參加5天教育召集，召集令同年5月送達簽收，但蘇男意圖避免教育召集，未依規定報到，遭依妨害兵役治罪條例判有期徒刑3月。全案可上訴。

根據南投地方法院刑事簡易判決，23歲蘇姓男子明知自己是後備軍人，應於民國112年7月10日至南投縣名崗國小報到參加5天教育召集，召集令同年5月29日送達蘇男位於南投縣戶籍地，並由父親代為簽收，但蘇男意圖避免教育召集，未依規定報到，無故逾應召期限2天。

全案由南投縣後備指揮部函送南投地方檢察署偵辦，被告蘇男偵訊時坦承犯行，核與證人蘇父於警詢時證述情節相符，並有南投縣後備旅第3營第1連教育召集未報到人員名冊、中華郵政掛號郵件收件回執影本、後備指揮部召集未到人員訪查紀錄表等資料可佐證。

蘇男行為涉犯妨害兵役治罪條例第6條，可處3年以下有期徒刑，檢察官聲請簡易判決處刑，南投地方法院法官認為蘇男影響國家教召訓練順暢、國防安全、後備管理有效性，行為實在不該，但審酌蘇男坦承犯行、教育程度國中畢業、家庭經濟小康等情形，判處有期徒刑3月，如易科罰金以新台幣1000元折算1天。

兵役 南投縣 家教

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