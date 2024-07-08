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北市警強勢掃蕩德州撲克 他急「暫停營業」...改玩百家樂仍被抄

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

許姓男子在北市大安區仁愛路四段某住商混合大樓經營百家樂職業賭場，警方獲悉暗中蒐證，昨天凌晨動員警力攻堅，一舉逮獲許男、女荷官、賭客等20人，查扣抽頭金8萬多元籌碼8300萬餘分等證物，警詢後依賭博罪送辦，賭客部分依社違法裁罰。

警方調查，許男（29歲）是職業賭場負責人，過去3個多月曾在該處以協會名義經營德州撲克賭場，見近日警方強勢掃蕩德州撲克，先緊急公告「暫停營業」避避風頭，一周後把德州撲克改為「百家樂」繼續經營，並要求民眾一律從後門、地下停車場進出，規避查緝。

只是警方仍接獲檢舉，稱該處進出複雜，暗中蒐證後，向台北地院聲請搜索票，昨天凌晨1點多動員優勢警力攻堅逮人，一舉查獲現場負責人許男、女荷官7人、工作人員4人及賭客8人共20人。

該賭場重新經營不到半個月，就被抄掉，警方查扣抽頭金8萬多元、桌面籌碼8300萬餘分、點鈔機、監視器鏡頭及賭具等證物，警詢後將許男、女荷官、工作人員依賭博罪送辦，賭客則依社維法裁罰；許男複訊後10萬元交保，其餘3萬元不等金額交保。

大安警方破獲轄內經營百家樂賭場，逮捕負責人許男、女荷官、賭客等20人。記者翁至成／翻攝
大安警方破獲轄內經營百家樂賭場，逮捕負責人許男、女荷官、賭客等20人。記者翁至成／翻攝
警方查扣抽頭金8萬多元、桌面籌碼8300萬餘分、點鈔機、監視器鏡頭及賭具等證物。記者翁至成／翻攝
警方查扣抽頭金8萬多元、桌面籌碼8300萬餘分、點鈔機、監視器鏡頭及賭具等證物。記者翁至成／翻攝
大安警方破獲轄內經營百家樂賭場，逮捕負責人許男、女荷官、賭客等20人。記者翁至成／翻攝
大安警方破獲轄內經營百家樂賭場，逮捕負責人許男、女荷官、賭客等20人。記者翁至成／翻攝

德州撲克 賭博 賭場

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