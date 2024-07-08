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天弓營區開酒趴險讓空防開天窗 上士記過汰除還想爭復職

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

負責台灣空域安全的空軍防空暨飛彈第794旅張姓上士，前年漢光演習期間，與多名同袍在營區喝了30幾罐啤酒爛醉，消息曝光後，張男被記2大過汰除，他不服打官司翻案，高雄高等行政法院認定為張男喝酒險讓空防開天窗，部隊懲處有理，判決駁回。可上訴。

張男在防空飛彈794旅612營任職，該營裝備天弓系列防空飛彈，負責南部政經中心防空任務。2022年7月13日，國軍進行漢光演習，張男卻在精神戰力週專案教育期間，與秦姓上士、周姓女中士等多人，在營區寢室內飲酒作樂，一行人在部隊喝的爛醉。

由於正值演習期間，又於營區飲酒，消息傳回高司單位後，部隊隨即召開評議會，認為嚴重影響軍譽，決議核予大過2次懲罰，並認為張男不適服現役，同年8月將張汰除退伍。

張男不服，提訴願也被駁回，他另打行政訴訟，主張酒攤是周女所邀，與其他連上同仁聯誼，沒有逾越男女分際，僅為單純營內飲酒，酒後又未生事，而影響軍譽或危安，被記2大過太重，處分有違反比例原則的違法，應該撤銷。

但空軍防空暨飛彈第794旅反駁，稱張男所屬單位負責我國空域立即戰備（輻射）部隊，當天在營人員都是待命人員，若因酒醉無法處置營區突發狀況，恐對國家安全產生嚴重危害，且張男等人行為經媒體報導，已嚴重影響軍譽，處兩大過合乎程序。

高高行審理後，承辦法官認為，張男服務單位，為第一線作戰之天弓飛彈防空部隊（中長程防空系統），依當年戰備輪值規定，張男任職部隊屬立即戰備部隊，如敵機飛越海峽中線，即應為追蹤監視，如有敵情當採即時應處。

法官認定，張男為待命組人員，雖非值勤戰備組，仍需接受人員管制，如遇突發狀況，應為立即處置，他卻於營區內飲酒過量達無法自主的爛醉程度，如遭遇敵軍來襲的突發狀況，在其酒醉至清醒期間，國家空防將少1員應變戰力，嚴重影響國安，部隊處罰合理，判決駁回他聲請，仍可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖為部署花蓮的弓三系統。圖／聯合報系資料照片
圖為部署花蓮的弓三系統。圖／聯合報系資料照片

漢光演習 空軍 飛彈

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