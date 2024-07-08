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對女記者下剃頭令 高雄鋼鐵人前領隊陳冠豪涉跟蹤、毀車判6月

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

籃球聯盟P. LEAGUE+高雄鋼鐵人前領隊陳冠豪，2022年底因不滿某網媒陳姓女記者，屢次報導鋼鐵人背後疑有中資，竟指使3名員工找來4名男子，跟蹤陳女返家，在其座車上偷裝GPS監控行蹤，將鐵釘倒入車輛變速箱，甚至對女方下剃頭令。新北地方法院依無故以電磁紀錄竊錄他人非公開活動罪，盼處陳男徒刑6月。

當初因陳男潛逃至中國大陸深圳，其指使的3名員工楊豐雄、鄭宇傑、劉子毓，和執行犯案的4名男子陳韋光、林奇峰、趙彥豪、林楠庭，去年12月已遭新北地院各從重依竊錄非公開活動等罪，判刑6月至拘役40日不等。

2021年10月起，該名女記者陸續針對高雄鋼鐵人資金來源，接連進行「高雄鋼鐵人金主錢濤自爆注資五千萬送審遭國安單位打叉」等多篇報導，質疑背後金主是中國大陸出生的香港商人錢濤，疑有陸資介入，造成陳冠豪不滿。

判決指出，同年11月，陳男等人先購入GPS追蹤器、手機黑莓卡，再派人佯裝爆料人釣出女記者相約北市忠孝東路一段某咖啡店受訪，屆時「放鳥」未現身，再一路跟蹤女記者返回新北市住處，闖入其住處社區地下停車場，在汽車保險桿下安裝GPS監控其行蹤。

同年12月31日晚間，陳女發現自己停放在社區停車場內的座車，遭人砸毀車窗，送修後更發現，座車變速箱被倒入數百根鐵釘，車上還被偷裝GPS。事後陳男拿出22萬元分給7名共犯，自己則先潛逃至香港，再轉往深圳窩藏，上述7名共犯到案後均坦承犯行，並供出主謀就是陳男。

7人還供出，當時陳冠豪曾下達兩條命令，第一是「剪頭髮、兩條、從中間」，第二是「敲主駕玻璃、開引擎蓋、（以引擎機油孔為主）有洞的地方全部塞鋼釘」但因被害人為年輕女性，當下共犯於心不忍而未執行剃頭令。

高雄鋼鐵人前領隊陳冠豪因不滿女記者報導，竟找人跟蹤陳女、破壞其座車，遭新北判刑6月。圖／聯合報系資料照片
高雄鋼鐵人前領隊陳冠豪因不滿女記者報導，竟找人跟蹤陳女、破壞其座車，遭新北判刑6月。圖／聯合報系資料照片

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