詐團誆優先排隊看房需付訂金 男供帳戶遭判1年
詐騙集團在臉書刊登不實租屋訊息，佯稱優先排隊看房需付訂金，姚姓男子供銀行帳戶助得逞約18萬元，彰化地院近日審結，依洗錢防制法判姚男應執行有期徒刑1年。可上訴。
台灣彰化地方法院判決書指出，姚姓男子去年將銀行帳戶提供給「錢多多」所屬詐騙集團使用，導致7名受害者陷於錯誤匯款，姚男再提領現金交付給「錢多多」，藉此掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得去向。
詐騙集團成員在臉書（Facebook）刊登不實租屋訊息，待受害人瀏覽並聯繫後，詐團成員即佯稱有多人預約排隊看房，若要優先看房必須先付訂金，受害人誤信後匯款新台幣1萬6000元至4萬8000元不等，共詐得約18萬元，包括北中南、金門等地都有人被騙。
法官認為姚男製造詐欺款項金流斷點，增加檢警查緝難度，更造成告訴人財物損失無法追回，助長詐欺犯罪盛行。
法官考量姚男犯後坦承犯行，並與其中2名告訴人達成調解，態度尚可，且未因犯行而獲得犯罪所得，依共同犯洗錢防制法定應執行有期徒刑1年，併科罰金12萬元，全案可上訴。
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