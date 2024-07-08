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老翁網購大陸羊肉上法院全認罪 說不知那麼嚴重獲輕判

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

徐姓男子向中國大陸買家網購羊肉、羊雜各10包，空運來台後被海關查獲，被檢方依違反動物傳染病防治條例起訴。基隆地方法院審理時，徐男認罪，指是無心之過，不知那麼嚴重。法院審酌徐男有悔意，所生危害低，判刑2月，緩刑2年。全案可上訴。

判決指出，60多歲徐男去年4、5月間，上網到淘寶購物平台，向大陸地區賣家，以人民幣200元，折合新台幣約900元的價格，下單購買10包羊肉、羊雜10包。

賣家在中國大陸深圳地區集貨後，經由航空快遞寄送來台，委由不知情的快遞業者承攬，去年5月16日以皮套名義申報進口。財政部關務署台北關關員執行X光儀檢視發覺有異，開箱查驗，當場查扣羊肉、羊雜。

大陸及香港地區均未經行政院農業部公告為口蹄疫、小反芻獸疫非疫區，傳染病感受性動物製品非經檢疫禁止輸入。內政部警政署航空警察局接獲海關通報後，通知徐男到案說明，偵詢後移送偵辦。基隆地檢署檢察官偵查後，依違反動物傳染病防治條例起訴。

徐男在法院準備程序、簡式審判程序時都自白，對於檢察官起訴書所載犯罪事實全部都認罪，被查扣的物品可能都銷燬了，時間已經過很久了，他都拋棄不要了。他是無心之過，沒有想到會這麼嚴重，請法官從輕量刑，給他自新的機會。

法官審酌徐男擅自輸入來自非屬口蹄疫、牛接觸傳染性胸膜肺炎、高病原性家禽流行性感冒、新城病等動物傳染病非疫區的大陸地區羊肉、羊雜，可能傳播動物傳染病原體，影響國內動物及人體健康，對主管機關控管檢疫物、管制進口物品及防範人畜共通傳染病造成潛在危害，應予責難。

法官也念及徐男犯後坦承犯行，有悔改之意，且輸入產品被海關人員查獲，並未流入社會造成實質危害，犯罪所生危害較微，兼衡徐男犯罪動機、目的、原欲輸入產品數量、獨居等情狀，且未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑期宣告，處有期徒刑2月。緩刑2年。

徐姓男子向中國大陸買家網購羊肉、羊雜各10包來台觸法，基隆地方法院審理時，依違反動物傳染病防治條例判刑2月，緩刑2年。記者邱瑞杰／攝影
徐姓男子向中國大陸買家網購羊肉、羊雜各10包來台觸法，基隆地方法院審理時，依違反動物傳染病防治條例判刑2月，緩刑2年。記者邱瑞杰／攝影

傳染病 基隆 海關

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