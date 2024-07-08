老翁網購大陸羊肉上法院全認罪 說不知那麼嚴重獲輕判

徐姓男子向中國大陸買家網購羊肉、羊雜各10包，空運來台後被海關查獲，被檢方依違反動物傳染病防治條例起訴。基隆地方法院審理時，徐男認罪，指是無心之過，不知那麼嚴重。法院審酌徐男有悔意，所生危害低，判刑2月，緩刑2年。全案可上訴。

判決指出，60多歲徐男去年4、5月間，上網到淘寶購物平台，向大陸地區賣家，以人民幣200元，折合新台幣約900元的價格，下單購買10包羊肉、羊雜10包。

賣家在中國大陸深圳地區集貨後，經由航空快遞寄送來台，委由不知情的快遞業者承攬，去年5月16日以皮套名義申報進口。財政部關務署台北關關員執行X光儀檢視發覺有異，開箱查驗，當場查扣羊肉、羊雜。

大陸及香港地區均未經行政院農業部公告為口蹄疫、小反芻獸疫非疫區，傳染病感受性動物製品非經檢疫禁止輸入。內政部警政署航空警察局接獲海關通報後，通知徐男到案說明，偵詢後移送偵辦。基隆地檢署檢察官偵查後，依違反動物傳染病防治條例起訴。

徐男在法院準備程序、簡式審判程序時都自白，對於檢察官起訴書所載犯罪事實全部都認罪，被查扣的物品可能都銷燬了，時間已經過很久了，他都拋棄不要了。他是無心之過，沒有想到會這麼嚴重，請法官從輕量刑，給他自新的機會。

法官審酌徐男擅自輸入來自非屬口蹄疫、牛接觸傳染性胸膜肺炎、高病原性家禽流行性感冒、新城病等動物傳染病非疫區的大陸地區羊肉、羊雜，可能傳播動物傳染病原體，影響國內動物及人體健康，對主管機關控管檢疫物、管制進口物品及防範人畜共通傳染病造成潛在危害，應予責難。