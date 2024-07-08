快訊

別等油箱空了才加油！保護愛車 中油曝三NG行為：濕氣重地區注意

新青安房貸幫到誰？李同榮：三種人受益 年輕人深受其害

性騷鄭凱云和解內幕曝光！TVBS提1交換條件 保住「金雞母」江坤俊

竹市中正台夜市占用國土 一審判攤販協會償還3438萬

中央社／ 新竹縣8日電

新竹市中正台觀光夜市遭國有財產署指控，管理人竹市攤販協會長期占用國有土地並向攤商收管理費獲不當得利，新竹地院認定是無權占有，判處協會需償還新台幣3438餘萬元。

判決書指出，財政部國有財產署中區分署主張新竹市國有土地遭新竹市攤販協會無權占用，作為竹市中正台觀光夜市通行空間與營業使用，而協會還收管理費。

國有財產署中區分署要求，協會應返還從2017年7月至今年4月間不當得利（管理費），經統計約達6000多萬元。

新竹市攤販協會指出，依據新竹縣政府函文，協會是在1972年間遭當時新竹縣政府安置而占用該土地，與竹縣府成立使用借貸關係，後續新竹縣轄市改制為省轄市後，使用借貸關係由新竹市政府承受。

新竹市攤販協會表示，現場的通道、水泥地屬開放空間，均屬供公眾使用性質，協會無占有事實，另中正台夜市外牆也非協會或攤商所設置，早在遭安置時即已存在。

法官審酌，此土地所有權人為國家，國有財產署為管理者，並早於1957年間登記接管，另此協會並未提出其他舉證以證明占用土地是具正當權源，認定為無權占有。

法官認定，協會無權占用國有土地，經統計從2017年7月至今年4約間相當於租金不當利得共達3438萬元，判處協會應償還上述金額。可上訴。

夜市 新竹 財產

延伸閱讀

竹市中正台夜市遭控占用國土 攤販協會將償還國財署3438萬

亂丟菸蒂小心檢舉！苗栗擬增發檢舉獎金、竹市重啟給獎

等2小時…新竹風城藝術節突開放搶位挨批 市府將減少保留席

竹市7月起加強稽查垃圾分類 違者依廢清法開罰

相關新聞

對女記者下剃頭令 高雄鋼鐵人前領隊陳冠豪涉跟蹤、毀車判6月

籃球聯盟P. LEAGUE+高雄鋼鐵人前領隊陳冠豪，2022年底因不滿某網媒陳姓女記者，屢次報導鋼鐵人背後疑有中資，竟指...

太陽會分會長遭連開10槍險死 天道盟北山會槍手最終判關15年定讞

天道盟北山會綽號「阿昆」男子宋宜昆去年持槍朝天道盟太陽會新竹分會長、綽號「南寮國」的戴銘詮連開10槍，戴身受重傷，送醫急...

北市警強勢掃蕩德州撲克 他急「暫停營業」...改玩百家樂仍被抄

許姓男子在北市大安區仁愛路四段某住商混合大樓經營百家樂職業賭場，警方獲悉暗中蒐證，昨天凌晨動員警力攻堅，一舉逮獲許男、女...

天弓營區開酒趴險讓空防開天窗 上士記過汰除還想爭復職

負責台灣空域安全的空軍防空暨飛彈第794旅張姓上士，前年漢光演習期間，與多名同袍在營區喝了30幾罐啤酒爛醉，消息曝光後，...

老翁網購大陸羊肉上法院全認罪 說不知那麼嚴重獲輕判

徐姓男子向中國大陸買家網購羊肉、羊雜各10包，空運來台後被海關查獲，被檢方依違反動物傳染病防治條例起訴。基隆地方法院審理...

大姊賣房救母提議分弟百萬拜祖先 他沒拿到錢反告卻吞敗

日前北市發生寵物店與其二樓因修繕糾紛，寵物店無法獲二樓同意營業下，負責人過世的憾事，由於雙方對同意開業條件並無簽約，真相至今仍是羅生門，到底口頭約定能否成為有效契約？高雄一戶粘姓人家，因父母都罹患重病，子女開會商量後決定賣房籌措照護費用，長女還提議，賣房後以100萬元的代價，委託長子祭祀祖先牌位並照顧父母，但此提議並無共識，未料房子賣了之後長子以沒拿到百萬為由，多次對長女、也就是自己大姊提出刑、民事告訴，要追討這100萬元…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。