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減重名醫開直播狂罵人「撿破爛、頭腦長痔瘡」 他判有罪還賠錢

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

減重名醫劉乂鳴在YouTube頻道多次直播辱罵丁姓男子「撿破爛」、「吃大便」、「丁土虱」、「垃圾」等語，刑事已被判決有罪定讞；民事部分，王提告要求劉和員工應連帶賠償130萬元，台北地方法院判劉和員工應連帶賠償20萬元，可上訴。

劉乂鳴靠間歇性斷食和自創的「逆轉療法」從105公斤減重至72公斤而聲名大噪，被稱為「醫界梁家輝」、「鋼鐵醫師」等，他上過各大電視節目，也在診所接受病患諮詢。

劉乂鳴和員工2022年1月至2月間於YouTube頻道「劉乂鳴－鋼鐵醫師開電」，開直播辱罵丁「一個撿破爛的，吃大便的」、「肚子裡面只有裝屎而已，頭殼裡面灌尿而已」、「井底蛙」、「頭腦長痔瘡」、「丁土虱，因為土虱是吃大便的」、「臭俗仔」、「鴨嘴獸」等語。

另外，劉也辱罵姜姓女子「淫婦」、「可愛的淫婦」、「淫亂就是事實」、「假洋墨水」、「淫婦把2個男人抓緊緊的」，並批評王姓男子「你這個白痴」、「你也是隻狗」、「叫你吃屎你就吃屎」。

劉乂鳴因辱罵3人，刑事部分被法院依誹謗、公然侮辱罪判劉拘役70日，得易科罰金7萬元定讞；民事部分，丁姓男子認為名譽權受到侵害，提告請求劉、員工應連帶賠償130萬元。

劉、員工反駁，他們的言論應屬言論自由的範疇，且言論內容沒有逾越合理評論的範圍，依法應受到保障，實際上是丁先發表攻擊言論，他們才加以防禦，認為他們沒有任何不法侵權行為。

台北地院認為，劉和員工辱罵丁撿破爛、吃大便、智障、低能、丁大便、丁土虱、垃圾、臭俗仔、鴨嘴獸、井底狗等詞彙，明顯是貶損他人的字句，也帶有人身攻擊的意味，足以使人在精神上、心理上感覺難堪，貶損丁的名譽及人格，審酌後判決劉和員工應連帶賠償丁20萬元。

劉乂鳴。圖／翻攝自臉書
劉乂鳴。圖／翻攝自臉書

大便 提告 醫師

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