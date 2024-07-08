快訊

行凶畫面曝光！林士傑剛走出住處 槍手路口急奔近身雙手持槍連轟

國小女兒問台積電股價1000元了可以賣嗎？ 爸爸以「玩具」教概念判斷

三碼、四碼有區別？華航飛機註冊號碼 堪稱民航機隊族譜

NONO性侵猥褻6女 士林地院下午首度開庭

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

藝人NONO陳宣裕被控性侵猥褻女子，士林地檢署認定6名女子受害，依強制性交、強制性交未遂、強制猥褻等7罪起訴，且NONO品行低劣、犯後態度迴避未見悔意，建請從重量刑。士林地方法院定今下午2時30分首開庭，NONO將出庭。

全案起源於，網紅「小紅老師」去年赴台北地檢署爆料，NONO性侵、騷擾多名年輕女子，北檢去年8月間搜索傳喚NONO到案，訊後50萬元交保，禁止騷擾接觸被害人，共計10人提告妨害性自主，其中北檢不起訴3案，其餘移轉管轄至士檢。

士檢今年5月17日偵結，NONO利用身為藝人的知名度及工作機會，結識6名被害女子，2008年、2010年、2011年、2013年間，分別以工作邀約見面、錄影結束搭載、吃宵夜為由，在車上、住家、飯店，違反女子意願妨害性自主。

檢方查出，NONO犯案時還問被害人，「有沒有看過那麼大的？」壓制被害人強制性交得逞，還說「看妳叫得那麼慘，這次先放過妳。」NONO客串偶像劇時，在宜蘭縣議會巧遇電視台工作人員，竟在議會女廁熊抱、搓揉胸部，說「要不要跟我打砲？」，幸好工作人員假意順從，在NONO解褲頭時，拿出防身用的電擊棒電擊，順利逃離。

士檢認定，NONO不知自重，為逞私欲性侵、猥褻被害人，品行低劣，且對眾多被害人身心危害至鉅，犯依3次強制性交、2次強制性交未遂、2次強制猥褻共7罪嫌，犯後態度迴避，絲毫未見悔意，建請法官從重量刑，嚴懲惡行。

另，北檢不起訴3案，其中2案已由士檢認定強制猥褻罪嫌不起訴，被害人未聲請再議，不起訴確定。

藝人NONO（左）涉性侵猥褻六名女子遭檢方起訴求處重刑，檢方痛批他品行低劣。（本報資料照片）
藝人NONO（左）涉性侵猥褻六名女子遭檢方起訴求處重刑，檢方痛批他品行低劣。（本報資料照片）
藝人NONO涉性侵。圖／報系資料照
藝人NONO涉性侵。圖／報系資料照

性侵 猥褻

延伸閱讀

狼父性侵女兒100次...逼女兒整形換臉、穿暴露衣 遭起訴上月過世

女被拉進廢棄豬寮性侵…暴瘦10公斤家人才察覺 男子判8年4月

無人聲請再議 NONO被控強制猥褻不起訴確定

曾是好搭檔 康康被問NONO：我不火上加油也不雪中送炭

相關新聞

NONO性侵猥褻6女 士林地院下午首度開庭

藝人NONO陳宣裕被控性侵、猥褻女子，士林地檢署認定6名女子受害，依強制性交、強制性交未遂、強制猥褻等7罪起訴，且NON...

減重名醫開直播狂罵人「撿破爛、頭腦長痔瘡」 他判有罪還賠錢

減重名醫劉乂鳴在YouTube頻道多次直播辱罵丁姓男子「撿破爛」、「吃大便」、「丁土虱」、「垃圾」等語，刑事已被判決有罪...

刑事局副隊長接受88會館逾萬餐費招待 2人不服懲處打官司抗罰

時任刑事警察局副隊長黃聖嘉、林榮政6年前出入「88會館」，接受每人平均餐費6000餘元的不當飲宴且沒有報備，各被記申誡一...

清大生辱罵同學「延畢的垃圾」 法官這原因判無罪

清華大學廖姓男學生在校內機車停車場辱罵同學：「你怎麼這麼廢，跟個垃圾一樣」、「真的沒用，延畢的垃圾」等語被依公然侮辱罪嫌...

竹市中正台夜市遭控占用國土 攤販協會將償還國財署3438萬

曾經風光無限的新竹市中正台觀光夜市，過去曾是逛街聖地，不過財政部國有財產署中區分署指控，中正台觀光夜市管理人新竹市攤販協...

紅燈停斑馬線罰比紅燈右轉重合理？ 憲法法庭不受理原因曝

高雄高等行政法院月股法官審理一起交通裁決行政訴訟時，認為「闖紅燈」有輕重不同態樣，例如車輛逾越停止線、暫停在行人穿越道上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。