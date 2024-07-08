NONO性侵猥褻6女 士林地院下午首度開庭

藝人NONO陳宣裕被控性侵、猥褻女子，士林地檢署認定6名女子受害，依強制性交、強制性交未遂、強制猥褻等7罪起訴，且NONO品行低劣、犯後態度迴避未見悔意，建請從重量刑。士林地方法院定今下午2時30分首開庭，NONO將出庭。

全案起源於，網紅「小紅老師」去年赴台北地檢署爆料，NONO性侵、騷擾多名年輕女子，北檢去年8月間搜索傳喚NONO到案，訊後50萬元交保，禁止騷擾接觸被害人，共計10人提告妨害性自主，其中北檢不起訴3案，其餘移轉管轄至士檢。

士檢今年5月17日偵結，NONO利用身為藝人的知名度及工作機會，結識6名被害女子，2008年、2010年、2011年、2013年間，分別以工作邀約見面、錄影結束搭載、吃宵夜為由，在車上、住家、飯店，違反女子意願妨害性自主。

檢方查出，NONO犯案時還問被害人，「有沒有看過那麼大的？」壓制被害人強制性交得逞，還說「看妳叫得那麼慘，這次先放過妳。」NONO客串偶像劇時，在宜蘭縣議會巧遇電視台工作人員，竟在議會女廁熊抱、搓揉胸部，說「要不要跟我打砲？」，幸好工作人員假意順從，在NONO解褲頭時，拿出防身用的電擊棒電擊，順利逃離。

士檢認定，NONO不知自重，為逞私欲性侵、猥褻被害人，品行低劣，且對眾多被害人身心危害至鉅，犯依3次強制性交、2次強制性交未遂、2次強制猥褻共7罪嫌，犯後態度迴避，絲毫未見悔意，建請法官從重量刑，嚴懲惡行。