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台東陳抗未考察 和平區代表吳天祐涉詐出席費遭起訴

中央社／ 台中8日電

台中市和平區區民代表吳天祐去年赴台東參加陳抗，未出席代表定期會考察，卻在簽到簿上簽名，詐領新台幣2450元，台中地檢署認為吳男濫用代表地位、貪圖小利，依貪污等罪嫌起訴。

台中地檢署表示，和平區民代表會2023年5月25、26日安排區政考察，有出席者才能領出席、交通、膳食費。檢警調查，吳天祐25日下午搭車前往台東，26日參加在台東縣議會前舉辦的「還我原墾民土地房舍生活空間」陳抗活動，直到當天晚上6時多才離開。

檢警發現，吳男29日出席定期會簽到時，發現簽到桌上有25、26日的簽到表，上面特別註記「本日沒有在和平區內考察的代表，請不要簽到，以免觸法」，他還是在簽到表上簽名。代表會確認他未出席考察而未核發26日費用，吳還是領了一天2450元公款。

調查時，吳男坦承25、26日並不在和平區，但辯稱25日有在家裡處理定期會提案問題，26日向台東縣議會陳情業務，因是在處理定期會公共事務，認為可以請領費用。

和平區代表會人員指出，簽到簿上有多加警語，旁邊也放有警語立牌，經媒體報導發現吳男有參加26日陳抗，未出席考察，也有口頭提醒他不要簽到。

檢方依照事證，認為吳男濫用代表地位、貪圖小利，詐領公款，依貪污治罪條例利用職務上的機會詐取財物罪嫌起訴他。

台東 考察 陳抗

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