刑事局副隊長接受88會館逾萬餐費招待 2人不服懲處打官司抗罰

時任刑事警察局副隊長黃聖嘉、林榮政6年前出入「88會館」，接受每人平均餐費6000餘元的不當飲宴且沒有報備，各被記申誡一次，2人不服提行政訴訟，認為懲處罹於時效而無效，台北高等行政法院判決敗訴，可上訴。

前警察大學校長陳檡文被爆2017年8月24日進出地下匯兌集團主嫌郭哲敏設立的88會館，警政署取得會館監視畫面，發現2018年3月12日、10月23日也有員警進出88會館。警政署認為88會館非風紀誘因場所，畫面也沒有出現特定對象，員警餐費均是會館支付的，認為已違反公務員廉政倫理規範及端正警察風紀實施規定，屬不當飲宴。

黃聖嘉、林榮政擔任刑事局副隊長期間，即於2018年3月12日受邀到88會館接受飲宴，且沒有報備，刑事局各記2人申誡一次；黃、林提復審，因超過法定期間兒被不受理，再提行政訴訟救濟。

黃聖嘉、林榮政主張，88會館飲宴時間是在2018年3月12日，且並非機關「知悉」事件才開始算懲戒期間，認為刑事局懲處處分已經超過3年時效，依法不應再追究，申誡處分有重大明顯瑕疵，應為無效。

刑事局反駁，黃聖嘉、林榮政本就應慎選飲宴場所，卻未查證88會館性質就接受招待，且平均每人餐費為6264元，超過3000元正常社交禮俗標追，且費用是由郭哲敏支付，引發輿論抨擊，影響警察廉潔形象。

刑事局指出，警政署經媒體報導後，2022年12月調閱飲宴單據才發現黃、林一事，且懲戒時效為5年，處分沒有罹於時效，也沒有重大明顯瑕疵，盼法院駁回2人請求。