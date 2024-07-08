紅燈停斑馬線罰比紅燈右轉重合理？ 憲法法庭不受理原因曝

高雄高等行政法院月股法官審理一起交通裁決行政訴訟時，認為「闖紅燈」有輕重不同態樣，例如車輛逾越停止線、暫停在行人穿越道上，處罰卻比「紅燈右轉」還重，法官認為道路交通管理處罰條例第53條第1項牴觸憲法第7條平等原則，聲請法規範憲法審查。憲法法庭第五審查庭認為聲請人未提出違憲的具體理由，一致決裁定不受理。

道交條例第53條規定「1.汽車駕駛人，行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者，處新台幣1800元以上5400元以下罰鍰。2.前項紅燈右轉行為者，處新台幣600元以上1800元以下罰鍰。」

高高行月股法官審理的案件原告，因在紅燈亮起後，車子超過停止線而暫停在斑馬線上，遭開罰。月股法官認為，依實務見解，「闖紅燈」是指紅燈亮起後，駕駛人駕駛車輛逾越停止線就要處罰，但依照侵害路權的程度，至少可分為三種。

月股法官分析，第一種情形是車輛暫停在行人穿越道上，以致橫向行人的路權受侵害。第二種樣態則是車輛右轉致行人路權、橫向一側綠燈直行的車輛路權受侵害；第三種則是車輛直行通過路口、迴轉或左轉，侵害行人及橫向二側綠燈直行車輛路權。但是道交條例只有在第53條第2項就「紅燈右轉」規定減輕處罰，但車子「超線」暫停在斑馬線上這種情節更輕的狀況，卻沒有減輕處罰的規定。

月股法官認為道交條例第53條第1項規定除牴觸平等原則，也有體系正義的疑義，無法透過一般法律解釋的方法解決，因此聲請法規範憲法審查。