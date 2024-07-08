清大生辱罵同學「延畢的垃圾」 法官這原因判無罪

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

清華大學廖姓男學生在校內機車停車場辱罵同學：「你怎麼這麼廢，跟個垃圾一樣」、「真的沒用，延畢的垃圾」等語被依公然侮辱罪嫌起訴。新竹地院審理認為，這是衝突當場短暫言語攻擊，並非反覆、持續出現的恣意謾罵，且對方也有回嘴：「你這個遠不如國小生的人，比國小生還沒有公德心」，難認故意貶損他人社會名譽或人格，不構成公然侮辱，諭知廖男無罪。

判決書指出，廖男因與同學有口角，2022年10月21日上午10許，在工程一館後方機車停車場，對同學辱罵：「真是可悲，延畢的垃圾」、「你單純只是爛到沒辦法準時畢業」、「你很爛，你本身很爛，你事實很爛我也可以評論，阿你就是個廢物阿，我可就可以評論你啊，你他媽就是爛阿」等語，遭檢方依公然侮辱罪嫌起訴。

廖男矢口否認犯行，辯稱先前跟同學就有過紛爭，本案案發當天，他是因為私事碎念，同學以為在罵他，二人就爭吵，後來他情緒上來才會講這些話。

法官調查，二人當天確實爭執不休，彼此間均有口出惡言而互罵情形，對方也回罵廖男：「像是你一樣做專題被別人靠杯自己都不檢討」、「所以你不會尊重別人，沒有公德心，也不會合作」、「比國小生還不會合作，比一個國小生還沒有公德心，你這個遠不如國小生的人」。

因此廖男於爭吵中脫口而出惡言，雖粗俗不得體，然僅為衝突當場短暫言語攻擊，並非反覆、持續出現的恣意謾罵，根據憲法法庭判決意旨，難認係故意貶損他人社會名譽或人格，不構成公然侮辱罪，最終諭知廖男無罪。

清華大學廖姓男學生在校內機車停車場辱罵同學「真的沒用，延畢的垃圾」，法官認為僅為衝突當場短暫言語攻擊，判廖男無罪。圖／清大提供
清華大學廖姓男學生在校內機車停車場辱罵同學「真的沒用，延畢的垃圾」，法官認為僅為衝突當場短暫言語攻擊，判廖男無罪。圖／清大提供

停車場 公然侮辱 憲法法庭

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