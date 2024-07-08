竹市中正台夜市遭控占用國土 攤販協會將償還國財署3438萬
曾經風光無限的新竹市中正台觀光夜市，過去曾是逛街聖地，不過財政部國有財產署中區分署指控，中正台觀光夜市管理人新竹市攤販協會，長期占用國有土地向攤商收取管理費，扣除中正台、廟、廁所、停車空地後，面積達1683平方公尺，約509坪，2017年迄今不當得利高達3438萬元。新竹地院審理後認定協會確屬無權占有，判協會償還國土署3438萬元。
國有財產署中區分署控訴，其所管理的新竹市國有土地，遭新竹市攤販協會無權占用，面積合計3052平方公尺，約923坪，作為中正台觀光夜市通行空間及營業區使用，且協會還收取管理費，並為房屋納稅義務人，足認協會無權占用土地事實明確。
國有財產署中區分署請求新竹市攤販協會返還2017年7月至今年4月期間相當於租金之不當得利，共計6236萬元。
新竹市攤販協會主張，依據新竹縣政府函文，協會係於1972年間遭當時新竹縣政府安置而占用該土地，與新竹縣政府間成立使用借貸關係，被指占用的通道、水泥地屬開放空間，均屬供公眾使用性質，協會無占有事實，非協會或攤商所設置，早於遭安置時即已存在。
法官調查，該土地所有權人為國家，國有財產署為管理者，並早於1957年間即登記接管，此外，協會並未提出其他舉證，以證明其占用土地係具正當權源，係屬無權占有。
法官計算，國有財產署於提起訴訟後，已自行將夜市範圍內之中正台、廟、廁所、停車空地等面積扣除不計，協會占用土地範圍面積合計為1683平方公尺，由於協會無權占用國有土地從2017年7月至今年4月期間相當於租金之不當得利，共計3438萬元。
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