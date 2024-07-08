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南投原民局長昔涉弊遭拔官 台中和平區代表涉詐領起訴

聯合報／ 記者賴香珊曾健祐／連線報導

南投縣原住民族行政局長史強在信義鄉長任內小額採購浮濫，懲戒法院判決撤職，停止任用3年確定，縣府已依法將其撤職。圖／本報資料照
南投縣原住民族行政局長史強在信義鄉長任內小額採購浮濫，懲戒法院判決撤職，停止任用3年確定，縣府已依法將其撤職。圖／本報資料照
南投縣原住民族行政局長史強在信義鄉長任內小額採購浮濫，並製作不實文書驗收工程，被懲戒法院判決撤職確定，南投縣政府表示，原民局局長職務暫由副局長林婷玉代理。另外台中市和平區代表吳天祐未出席區政考察，卻涉嫌簽名詐領出席、交通及膳食費2450元，被台中地檢署依貪汙等罪嫌起訴。

史強擔任信義鄉長期間，指示下屬將同一採購案分包拆成多件小額採購，像2016年舉辦滑水嘉年華未事先簽辦採購標案，就委請廠商先施作4件小額採購相關工程，事後才以製作不實採購文書，辦理驗收、核銷程序。由於信義鄉公所每年小額採購實際執行數達8、900件，相較其他鄉鎮公所小額採購約10件，超出太多，因此被發現調查。

監察院去年彈劾史強並移送懲戒法院，一審判決史強撤職，並且停止任用3年，史強上訴二審，今年6月20日判決駁回確定。縣府表示，已經依法將史強撤職，由副局長林婷玉代理局長。記者致電史強，但電話未接，尚無回應。

另，台中市和平區代表吳天祐去年赴台東參加陳抗，有兩天未出席和平區代表定期會考察，卻在簽到表上簽名涉嫌詐領2450元公款。檢方訊時，吳坦承沒有進入和平區，但辯稱在家處理定期會提案問題，及向台東縣議會陳情業務，認為是在處理定期會公共事務，就可請領費用。

檢方說，吳天祐被代表會人員多次各種方式提醒，參加外轄陳抗活動充其量只是議題相近，但仍非「出席和平區代表會定期會」，認定他主觀有詐領財物意圖。

南投縣 考察 陳抗

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