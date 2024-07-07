高雄警員勾結詐團15萬元交保 分局祭重懲2大過免職

高雄市警察局苓雅分局福德二路派出所王姓警員，涉藉職務機會幫擔任詐團車手的盧姓友人濫查個資，前天下午遭檢警搜索逮捕，經查王男疑收取盧男7萬多元，王辯稱是借貸，否認涉貪，經檢方聲押後，法院今下午裁定盧、王各以10萬及15萬元交保；分局晚間開考績會，認定王違法情節重大，嚴重影響警譽，記2大過處分免職，並追究相關考監責任。

苓雅警分局晚間7時許發布新聞稿指出，本案緣於偵辦詐欺案件，過程中發現王姓員警涉嫌洩漏個資及獲取不當利益，本於警紀警辦、自檢自清原則，分局主動啟動調查後，全案移送高雄地方檢察署偵辦，經檢察官複訊後向法院聲押，經高雄地院裁定重金交保。

分局指出，王員涉嫌貪污治罪條例等罪違法情節重大，已嚴重影響警譽，除依法移送司法機關外，分局即時召開考績會，擬議依警察人員人事條例及公務人員考績法，予以王員一次記2大過免職，將陳報上級機關核辦，並追究相關人員考核監督不周責任。

苓雅警分局是追查一起詐欺案，逮捕詐騙集團車手，經雄檢聲押獲准，溯源追查集團成員，意外在詐團車手的通訊資料中，出現與王姓警員的聯繫內容，警方自檢報雄檢指揮偵辦，前天搜索派出所及王住處。

警方調查，王男曾以警政系統查不相干的車籍和個人資料，共查3筆，並將查詢到的個資，傳送給疑在詐團中擔任車手幹部的盧姓男子，盧取得資料後，則交付約7萬元給王男。

據了解，王僅稱幫查2次個資，雖有自盧男這邊拿到8萬元，但那是兩人的借貸款項，並不是賄款，否認收錢幫詐團查個資，不過因兩人證詞有出入，檢警認為王男、盧男存有對價關係，昨晚依貪汙、洩密罪嫌向高雄地院聲請羈押；雄院今傍晚裁定王以15萬元交保，盧則以10萬元交保。