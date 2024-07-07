沒通知做筆錄？女違反社會秩序遭警直接移送 法院揪錯不受理

台中張姓女子在土地公廟謾罵，被第五分局警方依違反社會秩序維護法移送法院裁罰，台中地院卻發現，警方事前完全沒通知張女做筆錄、給予申辯機會，事後就直接以密錄器畫面移送裁處，已經違背程序規定且無法補正，裁定不受理，可抗告。

台中第五分局移送指出，張女4月23日早上9點多在平興里土地公廟，因大聲喧囂滋擾廟方，警員獲報到場制止，張女以顯然不當之言詞、行動相加，認為她違反社會秩序維維護法第68條第2款、第85條第1款，移送台中地院裁處。

台中地院指出，依社會秩序維護法第41條規定，警察對被移送人有涉犯社維法時，應通知被移送人到案訊問，給予對方就違序行為申辯機會。

中院說，社維法規定的「訊問」，至少是對被移送人訊問，且不得將未經被移送人確認的證據資料，直接移送法院裁定，以免將警方調查事證、履行接受被移送人陳述的義務，轉嫁由治安法庭承擔，方不致於混淆法院公正超然的裁判角色，同時也保障被移送人行使憲法保障的訴訟防禦權。

中院卻發現，警方將張女移送法院，卻沒提出任何訊問她的筆錄，而移送書上雖記載張女戶籍設在戶政事務所無法送達，但仍可用公示送達方式，警方未踐行對張女通知，程序有瑕疵。

中院再查，根據警方受理紀錄記載，警員到場了解為精神異常之人，於廟內無目的謾罵，張女自行離去不需警方協助，結案，顯見張女既然在場是「無目的謾罵」，若有對警員不當言詞、行動相加，在場警員得即時制止，並逕行通知到場做筆錄。

中院認為，警方未依法通知她到場，任由張女離去，事後又以密錄器影像做成譯文，在沒先通知張女到案說明情形下，就直接移送法院裁處，全案未提出「任何訊問張女的筆錄」，依社會秩序維護法第92條準用刑事訴訟法第303條第1款規定，裁定不受理。