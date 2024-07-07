海軍艦隊士官長涉共諜遭記過撤職 抗罰案7月11日宣判

海軍某艦隊孫姓士官長涉與大伯、共諜案被告孫翰方受招待出國旅遊時，跟中國情工人員會面等，遭軍方記過並撤職。士官長興訟請求撤銷懲罰，北高行更一審已辯結，定11日宣判。

全案緣於，曾任總統隨扈的男子孫翰方，退伍後在中國的律師事務所工作，結識中國方姓情報人員，疑為獲取在中國工作順遂、工作費等利益，遭方男吸收。孫翰方被控違反國安法遭判刑2年8月定讞，已入監服刑。孫翰方的姪子則任海軍某艦隊士官長。

判決指出，姪子被控8項違失，分別是民國107年10月21日至25日接受招待參加印尼旅行團出國，途中脫團與中國情工人員會面，未依規定回報；104年、105年、106年、107年及108年間，共5次分別填具國軍自清表白問卷資料回報不實。

以及他在107年填寫「國軍人員赴國外地區返國後意見反映表」切結不實；109年1月底將其晉升蘇澳軍艦電機士官長文令交付給孫翰方，再由孫翰方轉交中共情工人員知悉。

伯姪2人遭移送桃園地檢署偵辦，經檢察官偵查後雖認姪子涉犯國家安全法等罪嫌不足，處分不起訴，並敘明行政違失部分應追究有無行政責任。

軍方調查，姪子於97年、99年、101年、103年及107年間出國，並與中國情工人員會面；姪子回應，出國期間脫團是孫翰方安排的，5次出國中，第1次出國真的不知道那些是中國軍方人員，第2次孫翰方才跟他說是軍方人員，之後便完全沒有提是不是中國人士。

姪子說，5次脫團的原因都不同，都是孫翰方提的，像第5次脫團原因是孫翰方身體不舒服，為了避免意外要他陪同才會脫團；他是在第2次出國時才知道孫翰方遭中國軍方人員吸收，第2次出國後想要回報，但又糾結要是回報的話，像父親一樣的孫翰方就會接受調查。

軍方考量，他前4次出國脫團與中國情工人員接觸會面等行為，決議應分別記過及記大過等懲處，但因已逾5年懲罰權時效，決議為免議不予處罰。

其他仍屬懲罰權時效部分，軍方決議對他記大過2次、記過6次懲罰，且因1年內累計達記大過3次，同時核予撤職。

姪子不服，提起訴願，訴願機關僅就轉交晉升人令資料部分，撤銷記大過1次，其他駁回。姪子仍對其大過1次、記過6次及撤職部分不服，提起本件行政訴訟。

一審台北高等行政法院認定，姪子經孫翰方多次積極邀請，就97年時首次出國是陪伴家人，縱不知旅費係由中國支出，還情有可原，但後續多次出國，已知孫翰方被吸收，仍接受招待出國旅遊並與中國情工人員會面餐敘，明知有危害國家安全疑慮，仍罔顧其應據實回報義務，記1大過，並無違誤。

而且，姪子自104年起至108年間5次填寫自清表白問卷填報不實，以及107年填寫「國軍人員赴國外地區返國後意見反映表」切結不實，6次違失，予以記過6次，也無違誤，判決姪子敗訴。

姪子不服提上訴，二審由最高行政法院審理。二審認為，究竟何法令規定，課予姪子應據實回報，軍方未說明，原審未詳查。

二審指出，姪子5次出國的時間點，比對他在104年、105年、106年及108年填寫自清表白問卷的時間點，其實都還沒發生與中國人士接觸、聯繫而有必須回報情形，本件也有重複處罰疑慮，因此將原判決廢棄，發回更審。

北高行更一審開庭審理後，日前辯論終結，定於7月11日宣判。