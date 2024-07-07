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男子轎車車牌被註銷 花6千買他人被偷車牌這下GG了
李姓男子因轎車車牌遭到註銷，被控在高雄市某處以6千元代價買入車牌2面，並懸掛在他的轎車上使用後，去年9月間他把轎車停放在台南市道路，經警警方查獲懸掛車牌，是陳姓被害人遭人侵占的車牌，李遭法辦、起訴。台南地院法官依李觸犯故買贓物罪，判處拘役40天，得易科罰金，案可上訴。
判決說，李明知自用小客車車牌應向交通部公路局監理機關請領，如向不詳人購買來源不明車牌，極有可能為財產犯罪所得贓物，仍於去年5月16日至6月間某日，在高雄市某處，以6千元對價，向不詳的人購入車牌2面，並懸掛在其所有轎車上使用，原車牌已註銷。
李於去年9月12日，李將轎車停放在在台南市道路，經警方查得轎車懸掛車牌，是陳姓被害人遭人侵占車牌。李遭警方法辦、南檢起訴。
李於警詢及偵訊時坦承不諱，法官認為李所為，觸犯刑法第349條第1項故買贓物罪。審酌李不思以正途獲取所需，購買來路不明車牌供己使用，對被害人財產造成損害，兼衡犯罪動機、目的、手段、坦承犯行犯後態度，判處拘役40天，並諭知易科罰金之折算標準，以1千元折算1天。
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