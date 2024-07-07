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高雄苓雅警涉濫查個資 雄檢依貪污等罪嫌聲押

中央社／ 高雄7日電

雄檢偵辦詐欺案時發現苓雅分局員警疑用公務電腦查詢資料，5日搜索分局等處並拘提相關人調查，訊後依貪污、洩密等罪嫌向法院聲請羈押禁見，預計今天下午開羈押庭。

高雄市政府警察局苓雅分局1名員警近期遭同事發現，疑利用公務電腦查詢資料洩漏個資，分局發現後發起自清行動，並報請高雄檢方指揮搜索福德二路派出所、查扣相關電磁資料。

高雄地方檢察署今天發布新聞稿指出，偵辦高雄市政府警察局鳳山分局所報詐欺案件時，發現苓雅分局員警疑涉不法，經苓雅分局自檢清查，由檢察官指揮相關單位組成專案小組偵辦，5日搜索分局及相關人住居所，並拘提包含涉案員警在內相關人調查。

檢方表示，訊後認涉案員警及詐欺集團成員涉有貪污、詐欺、洩密、組織犯罪等罪嫌疑重大，且有羈押原因及必要，6日向法院聲請羈押禁見。另外，對於案情內容均嚴守偵查不公開作業辦法相關規範，未曾主動提供相關訊息。

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